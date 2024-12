Iberian Historic Endurance: Mantém a fasquia elevada e apresenta novos desafios em 2025

O Iberian Historic Endurance encerrou 2024 com números recorde, superando 40 participantes por prova, consolidando-se como a principal competição de clássicos do sul da Europa.

Numa competição que ‘transborda’ carros icónicos, Turismo e GT construídos até 1976 atraíram pilotos de todos os continentes, sob rigorosas regras internacionais (Anexo K) e a filosofia dos “3 C” – No Crashing, No Cheating, No Complaining.

Agora, mais circuitos lendários em 2025: A próxima temporada trará provas prestigiadas como as 3 Horas de Spa, Jarama Classic, Algarve Classic Festival e Estoril Classics.

Por fim, espera-se o grande final: O Estoril acolherá os 250 km do Estoril, encerrando a temporada com a 13ª edição deste clássico no Estoril Endurance Festival.

O calendário de 2025 tem, no entanto, duas novidades de vulto e ambas em Espanha. Após uma ausência de cinco anos, o Historic Endurance regressa ao Circuito de la Comunidad Valenciana Ricardo Tormo, uma pista que oferece todas as condições, dentro e fora de pista, para proporcionar aos pilotos e equipas uma experiência inesquecível numa das mais modernas infraestruturas do sul da Europa.

A outra novidade é a estreia absoluta do Circuito de Velocidade de Monteblanco no calendário. O circuito situado na província de Huelva, a poucos quilómetros de Sevilha, foi recentemente homologado e conta com uma reta de 960 metros, 18 curvas num traçado de 4,458 quilómetros.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready: “A nossa missão é continuar a proporcionar experiências únicas, mantendo os quatro pilares que nos distinguem e que têm conquistado a confiança e o entusiasmo dos nossos participantes. A seleção dos circuitos será sempre feita com base na excelência, garantindo a máxima qualidade e emoção, o que justifica a inclusão de Valência e Monteblanco no nosso calendário. Pretendemos manter os fins de semana de corridas com muito tempo de pista e condições ideais para que os pilotos possam aproveitar ao máximo cada momento. Continuaremos também a apostar em veículos que respeitem integralmente o FIA Appendix K, assegurando que todos os carros cumpram as exigências e tradições do automobilismo histórico, incluindo as decorações autênticas que evocam as melhores memórias. Por último, a nossa equipa entusiástica e experiente estará sempre ao lado dos participantes, para que cada evento seja verdadeiramente inesquecível.”

Antes do arranque da temporada desportiva, no fim de semana de 22 e 23 de março, tem lugar no Autódromo do Estoril mais uma edição do “Exclusive Test Day”, uma oportunidade de pilotos e equipas testarem as suas máquinas para a época que se inicia no mês seguinte.

Calendário de 2025

22/23 Março – Exclusive Test Day – Autódromo do Estoril

27/28 Abril – Spa 3 Hours – Circuit de Spa-Francorchamps

17/18 Maio – Monteblanco – Circuito de Monteblanco

14/15 Junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama RACE

13/14 Setembro – Valência – Circuito Ricardo Tormo

03/05 Outubro – Estoril Classics – Autódromo do Estoril

25/26 Outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve

29/30 Novembro – 250 km Estoril – Autódromo do Estoril