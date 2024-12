Hugo Lopes e a nova Rally Series: “modelo ótimo, destaco o formato compacto…”

domingo e isso é ótimo. Depois, estarmos com os patrocinadores. Podemos trazer amigos, família e patrocinadores e estar sempre envolvidos. Segundo, para jovens pilotos como eu, queremos dar o salto e é complicado dar o passo para competir nos ralis e tentar fazer o campeonato (nacional) completo, enquanto que este formato tem menos quilómetros, menos custos e ao mesmo tempo, mais apelativo aos patrocinadores, pois podemos ter tudo no mesmo evento.”

Hugo Lopes, piloto de ralis que está a subir bem a escada da progessão nos ralis portugueses é também embaixador da Rally Series, um novo conceito de competição de ralis que oferece mais oportunidades de exposição e envolvimento público, sem substituir ou interferir com as competições já estabelecidas: “Acho (que o Rally Series) é um modelo ótimo em vários aspetos, mas vou reforçar dois. Para mim o principal é o formato compacto, tudo no mesmo sítio e o número de dias que temos de disponibilizar (para a prova), conseguimos fazer tudo no sábado e

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros