GP Qatar F1: Kick Sauber na luta pelos pontos?

Passaram 420 dias desde que a Sauber marcou pela última vez um ponto no campeonato do mundo e, na última ocasião, foram logo seis de uma só vez. Esse resultado foi ‘cortesia’ dos dois carros que pontuaram, com um oitavo para Valtteri Bottas e um nono para Zhou Guanyu. E onde é que essa corrida teve lugar? No Qatar.

O traçado de alta velocidade parece ser do agrado da Sauber e a equipa tem feito bons progressos durante a época, apesar de não ter conseguido garantir um lugar no top 10, chegando à Q2 com cada vez mais regularidade e aproximando-se dos pontos.

Mas o facto é que a Sauber ainda não marcou qualquer ponto este ano e está à beira de ter a segunda época sem pontos na sua história. Partir de 12º e 13º no Qatar coloca-os numa boa posição para tentar duas estratégias diferentes para tentar dar o último passo, ao mesmo tempo que estão bem posicionados para tirar partido de quaisquer incidentes que possam ocorrer. Ainda é um ‘tiro no escuro’, mas é uma das melhores hipóteses da Sauber para pontuar esta época, e seria um resultado significativo para a equipa.