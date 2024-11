GP do Qatar de F1: corretores ‘arredondados’ e caixas de gravilha

O Circuito Internacional de Losail fez mudanças nos corretores e adicionou novas caixas de gravilha após os problemas que tiveram lugar na corrida do ano passado.

No ano passado, o fim de semana ficou marcado por uma decisão da FIA que limitou a 18 o número máximo de voltas por conjunto de pneus durante a corrida, o que levou a que todos os pilotos realizassem três paragens nas boxes. Esta decisão foi tomada após os engenheiros da Pirelli identificarem, nas análises habituais, a possibilidade de microfissuras nas laterais dos pneus. Estas fissuras eram causadas pelo impacto repetido nos corretores em algumas curvas do circuito

Para evitar a repetição deste problema, a FIA e a Pirelli trabalharam em conjunto nos últimos meses. Os corretores em forma de pirâmide foram arredondados em sete das 16 curvas do circuito: as duas primeiras após a partida, as curvas 4 e 10, e as três entre as curvas 12 e 14, que eram as mais exigentes para as laterais dos pneus.

Os engenheiros da Pirelli realizaram testes extensivos nos laboratórios de Milão, utilizando amostras dos novos corretores fornecidos pela FIA, além de analisarem pneus usados em testes recentes no circuito de Lusail, realizados com carros de gerações anteriores.

Embora os pneus testados não fossem idênticos aos da gama de 2024, os dados recolhidos confirmaram os resultados das simulações e dos testes laboratoriais. Além disso, a FIA instalou caixas de gravilha ao lado de alguns corretores, de forma a desincentivar os pilotos de excederem os limites da pista em busca de ganhos de tempo. Tudo junto, deve resolver o problema para este ano…