GP da Arábia Saudita de F1: horários. Treino livre 1, 6ª às 13:30 | AutoSport

Rei morto, Rei posto! Depois do arranque da F1 no Bahrein a ‘gula’ dos adeptos vai já voltar a ficar satisfeita com novo Grande Prémio este fim de semana, desta feita na Arábia Saudita.

Quinze dias depois a ‘caravana’ da F1 estará na Austrália.

Foi a grande novidade de 2021 e apesar dos receios, redundou em boas corridas em 2021 e 2022. A pista tem um bom fluxo de longas retas ‘tortas’ e 27 curvas, algumas bem apertadas, num traçado bem diferente de qualquer outra pista no calendário. O acelerador vai a fundo 79% da extensão da pista e a média da volta ronda os 250 Km/h. É o circuito citadino mais rápido da história da F1. Jeddah é uma cidade pitoresca de cerca de 3,5 milhões de pessoas, situada na costa do Mar Vermelho. A pista está situada na Corniche, uma área de 30 km de resorts costeiros da cidade. A corrida volta a realizar-se à noite.

1º GP 2021

Voltas 50

Circuito 6.174 Km

Corrida 308.45 Km

Recorde 1m30.764 (Lewis Hamilton, 2021)

Horário

Sexta-Feira, 17 Março

Treino livre 1 13:30 – 14:30

Treino livre 2 17:00 – 18:00

Sábado, 18 Março

Treino livre 3 13:30 – 14:30

Qualificação 17:00 – 18:00

Domingo, 19 Março

Corrida 17:00