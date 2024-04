GP China F1, Carlos Sainz: McLaren “foi mais forte, tão simples quanto isso”

Carlos Sainz admitiu que a McLaren mostrou um ritmo superior durante o fim de semana do Grande Prémio da China.

Com os pilotos de Maranello a terminarem no quarto e quinto lugares na corrida, o ritmo dos SF24 no regresso a Xangai durante a corrida, foi mais baixo do que os McLaren MCL38. Sainz, que terminou em quinto, ficou dez segundos atrás do seu companheiro de equipa Charles Leclerc, com os dois Ferrari a não conseguirem igualar o ritmo de Lando Norris, que conquistou um lugar no pódio em segundo lugar.

Este resultado é a primeira vez, na temporada de 2024, que um carro da McLaren terminou à frente de ambos os Ferrari, levando Sainz a reconhecer o desempenho da McLaren como um reflexo do seu desempenho em Xangai. “Acho que neste fim de semana eles [McLaren] foram mais fortes, tão simples como isso”, disse Sainz. “AMcLaren, neste tipo de circuito, mostrou melhor ritmo do que nós. E ainda por cima, qualificámo-nos atrás e se tivermos problemas na primeira volta, não há hipótese de os batermos. Por isso, temos de fazer melhor da próxima vez”.

O piloto espanhol insistiu que a luta entre os dois pilotos da Ferrari na fase inicial da corrida não ajudou a obter um melhor resultado no final do GP da China.