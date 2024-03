GP Austrália F1, Yuki Tsunoda: “Finalmente, um top 10…” | AutoSport

Yuki Tsunoda foi oitavo no GP da Austrália depois de uma corrida muito consistente, sem erros. terminou na mesma posição em que arrancou, mas inverteu a tendência até aqui que foi de resultados abaixo do que tinha conseguido em qualificação: “Finalmente, um resultado entre os dez primeiros, a equipa merece-o sem dúvida e estou muito contente! Fomos muito consistentes ao longo deste fim de semana e o carro esteve bom logo de início, por isso só tínhamos de juntar tudo e fazer uma corrida limpa para marcar pontos neste plantel equilibrado, e conseguimos fazê-lo hoje. Não cometemos quaisquer erros e é importante para a equipa e para mim ter essa confiança para as próximas corridas.

Fazer uma corrida limpa parece fácil, mas as duas últimas corridas foram frustrantes para nós, por isso terminar em P8 hoje, depois de uma reestruturação produtiva, foi definitivamente merecido. A equipa fez um trabalho fantástico e posso ver que está a melhorar significativamente a cada corrida.

A diferença no carro entre a mesma altura em Melbourne no ano passado e este ano é impressionante.

A quantidade de trabalho que colocámos no carro foi enorme e compensou, definitivamente.

Para ser honesto, a corrida não foi assim tão fácil porque as outras equipas aumentaram bastante o seu ritmo, mas estou muito contente por termos conseguido maximizar o nosso desempenho e a nossa oportunidade, e fico contente por saber que o George acabou por ficar bem.

O fim de semana inteiro é uma excelente forma de ir para o Japão, especialmente com este resultado e, pelo menos, posso dar alguma esperança aos fãs japoneses. Não marquei nenhum ponto de F1 no meu Grande Prémio caseiro, mas o carro parece bom, por isso vamos tentar novamente este ano.

Tenho-me reposicionado todas as semanas e o nosso carro tem sido muito consistente, o que é diferente do ano passado, por isso é um ponto forte. Quanto a mim, limito-me a aprender com as corridas anteriores e a concentrar-me no que posso fazer melhor para ajudar a equipa. Agora é altura de analisarmos, reiniciarmos e voltarmos a esforçar-nos no Japão!”