Fórmula 2: Ollie Bearman vence em Lusail após grande luta com Isack Hadjar

Oliver Bearman foi paciente e depois de muitas voltas atrás de Isack Hadjar, passou o piloto o Red Bull Junior Team e triunfou na Sprint do Qatar

O candidato ao título, Isack Hadjar, liderou a maior parte da corrida, mas perdeu a liderança para Bearman a poucas voltas do final, antes de um pião o fazer cair para quarto. Jak Crawford, da DAMS Lucas Oil, terminou em segundo e Richard Verschoor completou o pódio na sua primeira corrida desde que regressou à MP Motorsport.

O homem da pole, Bearman ‘cobriu’ Hadjar no arranque, com o piloto da Red Bull estabelecer-se na P2, à frente do seu compatriota Victor Martins, que arrancou da sétima posição da grelha para os três primeiros lugares.

Com o composto médio montado, Hadjar perseguia Bearman nas duas voltas iniciais e tomou a liderança na Curva 10 para assumir a primeira posição na segunda volta.

O piloto da Campos partiu para a distância, liderando com 3,5s de vantagem sobre Bearman na quinta volta, enquanto Martins seguia a mais dois segundos do britânico e com um comboio de DRS nos seus espelhos.

Gabriel Bortoleto subiu para sétimo com uma ultrapassagem a Oliver Goethe, pouco antes do piloto da MP ser forçado a abandonar com um problema. Com o seu carro parado no segundo sector, foi chamado um Virtual Safety Car para recuperar o MP.

Esse VSC foi retirado na volta 7 e a luta pelo terceiro lugar estava incrivelmente renhida. Com Martins também a usar os pneus médios, ele foi pressionado por Crawford quando a borracha amarela começou a desaparecer.

Bearman tirou quatro décimos de Hadjar na Volta 9, quando o líder da corrida também começou a ter problemas com os pneus, apesar de estar a rodar com ar limpo. Essa diferença voltou a cair para 2,2s na volta seguinte, com o piloto da PREMA a começar a recuperar a vantagem sobre a Campos.

Atrás deles, a luta entre Martins e Crawford pelo terceiro lugar continuava e o americano parecia ter feito a manobra na Curva 7, mas o piloto da ART defendeu-se bem e manteve o lugar. As suas disputas permitiram que Richard Verschoor, Paul Aron, Gabriel Bortoleto e Dino Beganovic se juntassem à luta pelas posições nos pontos.

Bearman continuou a reduzir a vantagem de Hadjar e entrou no raio de ação do DRS na 17ª volta, enquanto Crawford finalmente conseguiu fazer uma manobra sobre Martins na Curva 1, quando o composto duro se tornou o pneu mais rápido.

Verschoor passou na ART para assumir o quarto lugar, enquanto atrás deles, Bortoleto tentou contornar Aron na Curva 1, mas ficou sem estrada e teve de passar pela gravilha. O brasileiro conseguiu manter a sétima posição, mas Aron rapidamente partiu para o ataque. Passou Martins com um mergulho tardio por dentro na Curva 6 e Bortoleto seguiu-o para deixar o francês em sétimo. Beganovic estava na luta, mas um contacto por trás com Ritomo Miyata fez com que o estreante na F2 saísse dos pontos.

Depois de chegar a meio segundo no sector final, Bearman teve o cone de aspiração que precisava para tentar uma ultrapassagem e mergulhou por dentro de Hadjar na Curva 1 para assumir a liderança na Volta 21.

A noite do francês piorou imediatamente, pois ele caiu para quarto ao fazer um pião na Curva 4.

O contacto entre Andrea Kimi Antonelli e Kush Maini provocou um Safety Car no final da corrida, uma vez que ambos ficaram na berma da pista. O Safety Car foi retirado na 23ª e última volta, permitindo a Bearman alcançar a sua terceira vitória da época, à frente de Crawford e Verschoor.

Hadjar foi o melhor classificado entre os candidatos ao título, em quarto, diretamente à frente de Aron e Bortoleto. Os colegas de equipa da Rodin Motorsport, Miyata e Zane Maloney, completaram os pontos em sétimo e oitavo lugares, respetivamente.

Gabriel Bortoleto mantém a liderança do Campeonato de Pilotos, mas sua vantagem é reduzida para 2,5 pontos sobre Isack Hadjar, 172,5 a 170. Paul Aron subiu para o terceiro lugar, com 137 pontos, à frente de Zane Maloney, em quarto, com 136 pontos. Jak Crawford é quinto com 124 pontos.

A Invicta Racing mantém-se no topo da classificação das equipas e vai aos 246,5 pontos, enquanto a Campos Racing continua em segundo com 213. A MP Motorsport é terceira com 188,5 pontos, à frente da PREMA Racing, que é quarta com 179 pontos. A Rodin Motorsport fecha os cinco primeiros com 167 pontos, um à frente da Hitech Pulse-Eight em sexto.