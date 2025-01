F1 acelera rumo ao Net Zero: investimento em combustível sustentável de aviação

A Fórmula 1 continua a avançar em direção às suas metas de Net Zero para 2030, e recentemente anunciou um novo investimento em Combustível Sustentável de Aviação (SAF) numa parceria com a Qatar Airways. A F1 tornou-se o membro inaugural do programa de SAF da Qatar Airways, enquanto a companhia aérea entra na próxima fase da sua própria jornada de sustentabilidade.

Este investimento expande os esforços da F1 em combustíveis alternativos. Para a temporada de 2024, a DHL dobrou a sua frota de camiões movidos a biocombustível para 37, ajudando a reduzir as emissões de carbono durante as corridas europeias da F1. Esses camiões, que utilizam combustível HVO100, reduzem as emissões em 83% em comparação com as alternativas a diesel. Além disso, a iniciativa GoGreen Plus da DHL garantiu que um quinto dos voos de carga da F1 fora da Europa utilizasse combustível sustentável de aviação.

O novo programa com a Qatar Airways, juntamente com os esforços da DHL, representam um investimento combinado que, em 2024, reduzirá as emissões relacionadas em mais de 8.000 toneladas de CO2 equivalente. Isso representa uma redução aproximada de 19% nas emissões relacionadas, em comparação com o combustível de aviação tradicional, para o programa de frete aéreo operado pela Fórmula 1 durante os eventos fora da Europa na temporada de 2024.

O investimento em SAF é uma parte fundamental da estratégia logística da Fórmula 1 e visa manter a F1 no caminho certo para atingir o seu compromisso de Net Zero até 2030, que exige uma redução de pelo menos 50% nas emissões, em comparação com a linha de base de 2018.

A mudança para combustíveis alternativos abrange todos os aspetos da F1, já que nas pistas, os carros usarão combustível 100% sustentável avançado a partir de 2026, com a F2 e a F3 atingindo esse padrão na próxima temporada, após utilizarem 55% desde o início de 2023.