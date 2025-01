Dakar, Pedro Gonçalves: “Só quero é desfrutar e divertir-me o mais possível”

Apenas com o objetivo de definir a ordem de partida para a primeira etapa do Dakar 2025, o prólogo não comprometeu as aspirações dos pilotos inscritos pela Franco Sport. No dia de estreia no Dakar, a dupla Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (X-Raid YXZ 1000R) estabeleceu o 30º melhor tempo na categoria Challenger.

O dia em que comemora o 47º aniversário foi também o de estreia no Dakar para Pedro Gonçalves. “Correu tudo bem”, começou por afirmar o piloto. “Eu tinha consciência da importância do prólogo, depois de, no Rali de Marrocos, ter partido para a primeira etapa na última posição e de ter sofrido bastante com isso. Por isso, a estratégia para hoje passou por imprimir um ritmo rápido, mas sem arriscar nada. Podia ter feito um resultado melhor, se tivesse optado por uma abordagem mais ‘agressiva’, mas está tudo bem. Estou a concretizar mais do que um sonho, uma vez que participar no Dakar não passava de uma ilusão. Só quero é desfrutar e divertir-me, o mais possível, nos próximos dias”, concluiu o empresário da área de tecnologia, que, no prólogo, estabeleceu o 30º melhor tempo na categoria Challenger, acompanhado por Hugo Magalhães. Um navegador com excelentes resultados, tanto nos ralis como no todo-o-terreno, mas que também cumpre a primeira participação no Dakar.