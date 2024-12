Dakar, Luis Portela Morais explica G-ECKO: “tem muitas evoluções e permite-nos ser mais competitivos”

A G Rally Team tem vindo a desenvolver o G-ECKO, uma nova marca e um novo veículo que fez a sua estreia nos Rally-Raids, na categoria Challenger em outubro passado, no Rali de Marrocos.

este é precisamente o carro com que o piloto do bp Ultimate Adventure Team, Luís Portela Morais, com David Megre ao lado, vai correr no Dakar, naquela que será o regresso da dupla depois da estreia nos SSV em 2022.

É precisamente com esse carro que Luis Portela Morais vai correr no Dakar e por isso pedimos para nos explicar o que é o G-ECKO da G Rally Team, e o que mudou do OT3?: “Nos últimos anos a G-Rally esteve a desenvolver muito a parte de fiabilidade do OT3. O carro está muito fiável, no entanto, a concorrência também melhorou muito, pois apareceram carros muito evoluídos. A G Rally fez um investimento num carro novo que ainda tem muito do OT3.

Tem alguns upgrades em alguns pontos que nos permitem ser mais competitivos para estarmos mais próximos principalmente dos Taurus.

Ainda não vamos com o pneu 32, que para Bajas não é o melhor, mas para o Dakar faz a diferença principalmente nas etapas de pedra. Nós vamos com o pneu 30 apesar do carro já estar todo estudado para o pneu 32, mas em princípio só a meio do próximo ano é que vamos começar a correr com o pneu 32.

É um carro que tem muitas evoluções e que nos permite ser muito mais competitivos. Tem um body completamente novo, fechado com ar condicionado turbo press.

A G Rally está a fazer um investimento grande. Tenho a sorte de ter sido o piloto escolhido para a estreia deste Dakar e espero conseguir cumprir com o que me pedem. O meu objetivo é mostrar que a G Rally fez um excelente trabalho com este carro e que ele é de confiança para todos os clientes.”

Criada em 2018 por Ghislain de Mévius, irmão de Guillaume, a G Rally Team dedicou-se inicialmente à manutenção e preparação de carros de rali. A estrutura evoluiu, especializou-se nos rally-raid, após a aquisição do projeto OT3, apoiado pela Red Bull Offroad Junior Team, em 2021, em poucos anos, a equipa cresceu e ganhou experiência e com este G-ECKO, a equipa diz ter “pensado e analisado tudo o que queríamos rever e corrigir no OT3. O feedback dos nossos clientes foi muito importante neste processo. É a sua experiência que nos impulsiona agora. Colocámos tudo isto em prática com o desenvolvimento de um novo veículo”.