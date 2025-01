Dakar, Luis Portela Morais: “370 Km só com o diferencial da frente, sofremos bastante”

Luís Portela Morais, navegado por David Megre, superou com sucesso a primeira etapa do Dakar, mas as coisas não foram nada fáceis…

Foram quase meio milhar de quilómetros disputados aos comandos do protótipo G-ECKO que cedo apresentou um problema técnico, o que limitou e de que maneira as capacidades da equipa de ultrapassar as dificuldades que a etapa apresentava. Uma situação que não impediu, todavia, a dupla do bp Ultimate Adventure Team de parar para ajudar um colega de equipa que tentava superar uma situação mais complicada: “Foi uma etapa muito dura para nós. Fizemos 370 quilómetros só com o diferencial da frente. Sofremos bastante. Estávamos a conseguir não perder muito tempo, mas já perto do final encontrámos o Rui Carneiro, piloto que é nosso colega de equipa e que tinha o seu carro atascado. Parámos para o ajudar e com isso perdemos ainda mais algum tempo. Na parte final da etapa havia umas dunas, mas para nossa sorte foram apenas dois quilómetros e não eram complicadas. Safámo-nos, mas foi mesmo muito duro. No fim de contas terminar é o mais importante e esta já está concluída como esperamos que sejam todas as que se seguem ”, referiu Luis Portela Morais no bivouac em Bisha.

Nos próximos dois dias disputa-se a etapa crono de 48 horas, introduzida pela primeira vez na edição de 2024. Quando forem cinco horas da tarde os participantes terão de parar na próxima das seis áreas de descanso que se encontram no percurso da especial. Os pilotos ficarão isolados do mundo acampando sob o céu estrelado depois de partilhar um jantar com os adversários. Na manhã seguinte, as ordens dos participantes serão dadas ao amanhecer em cada área de descanso, mas a segunda parte da etapa crono de 48 horas acontecerá em terreno mais variado no Norte de Bisha. Embora as dunas não sejam tão assustadoras, a dificuldade permanecerá praticamente inalterada. A maioria dos participantes enfrentará cerca de cem quilómetros de dunas em ambos os dias.