Dakar: Henk Lategan vence prólogo, João Ferreira 13º

O sul-africano Henk Lategan, que tem a seu lado Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing) foi o mais rápido no prólogo do Dakar, batendo Mattias Ekström-Emil Bergkvist (Ford M-Sport) por um segundo com Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders) em terceiro a 20 segundos da frente.

Henk Lategan falhou a edição de 2024 do Dakar devido a uma lesão no ombro, mas regressou ao rali este ano com muita vontade de recuperar o tempo perdido.

Ao contrário dos seus colegas de duas rodas, os tempos do prólogo não são contabilizados na categoria automóvel. O prólogo serve simplesmente para determinar a ordem de partida para a etapa 1, com os dez pilotos mais rápidos a poderem escolher a sua posição de partida entre os 10 primeiros a partir amanhã. Com 413 km de especial no sábado, a primeira etapa terá uma influência direta nas posições para a formidável etapa crono de 48 horas no domingo e na segunda-feira, que perfaz 947 km. As considerações estratégicas já serão cruciais hoje, porque os próximos três dias podem determinar a natureza da classificação geral durante grande parte da primeira semana de prova.

Rokas Baciuska/Oriol Mena Overdrive Racing) foram quartos na frente de Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century Racing Factory Team) seguindo-se Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders), Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), Nani Roma/Alex Haro (Ford M-Sport), Saood Variawa/ Francois Cazalet (Toyota Gazoo Racing), Guerlain Chicherit/Alex Winocq (X-Raid Mini Jcw Team), que fechou o top 10, seguindo-se Toby Price/Sam Sunderland (Overdrive Racing), Martin Prokop/Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team) na frente de Joao Ferreira/Filipe Palmeiro (X-Raid Mini Jcw Team), 13º, que com este resultado vai partir dessa posição para a etapa de amanhã, que como já referimos, é importante devido às questões estratégicas de posição na pista.

Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (The Dacia Sandriders) foi 16ª, Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Overdrive Racing), 18º, com Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford M-Sport) apenas em 24º.

Com concorrentes ainda em prova, esta listagem pode mudar.

