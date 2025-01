Dakar, Fausto Mota: “objetivo é conseguir um bom desempenho no rali”

Fausto Mota vai correr no Dakar ao lado do italiano Enrico Gaspari. Enquanto o piloto italiano vai apenas para a sua quarta participação na prova da ASO, o navegador português ruma à décima: “Apareceu este projeto com o italiano Enrico Gaspari, que já conheço há muito tempo, vamos com um Polaris, ele fez o Dakar no ano passado o Mundial W2RC, vamos dar o nosso melhor” começou por dizer Fausto Mota, quer tem tido uma boa carreira no Dakar, e já vai para o 10º: “este ano fiz o mundial, só não fiz Marrocos, fui com a Cana e com o Rokas Baciuska, e só por isso não fui campeão de T4, estava em primeiro para ser campeão de SSV (T4) mas o projeto oficial com a can am era importante e decidi assim”, disse explicando depois que vindo das motos se adaptou bem ao trabalho de navegador: “tenho feito um trabalho bom de navegação, na parte mecânica também estou muito à vontade, tive uma experiência muito boa com o Hélder Oliveira em Reguengos com o Mini, foi única. Este ano fiz o Dakar com o Cristiano Batista, o resto do W2RC com um espanhol Ricardo Ramilo, ganhámos Portugal e Argentina na nossa categoria, fiz Portalegre, Arágon e os Sertões com o Cristiano Batista e agora vou fazer o Transnorte, uma corrida de navegação de cinco dias de 2 a 8 dezembro com o Paulo Rodrigues. Este ano o Cristiano Batista queria ir ao Dakar com um T1+ mas não conseguiu, tive várias propostas, e com o Enrico Gaspari, já o conheço a ele e à equipa”, disse.

Enrico Gaspari terminou em P6 na época de 2024 do W2RC em SSV, com fortes desempenhos, incluindo o 4º lugar em SSV no Abu Dhabi Desert Challenge e o 5º lugar em SSV no Desafio Ruta 40. O seu Dakar 2024 terminou com um 12º lugar em SSV e 66º na geral, com destaque para uma vitória numa etapa, apesar de um problema mecânico. Para 2025, o seu objetivo é melhorar a sua classificação final na categoria SSV.

Fausto Mota garantiu o 2º lugar no Campeonato de navegadores do Mundial de TT/W2RC 2024 em SSV, com resultados importantes, incluindo um 1º lugar em SSV no Desafio Ruta 40 e no Rally-Raid Portugal.

No Dakar 2024, terminou em 7º lugar em SSV, conquistando uma vitória na etapa ao lado de Cristiano Batista.

Com uma vasta experiência no Dakar, incluindo finais anteriores em ambas as motos e como copiloto, o seu objetivo para 2025 é ajudar Enrico e a equipa: “O meu Dakar 2024 correu bem, com uma vitória de etapa e um bom ritmo. Infelizmente, um problema mecânico tirou-nos da luta. Em 2024, participei em toda a época do W2RC e terminei em segundo lugar no Campeonato SSV navegadores. Para o Dakar 2025, o meu objetivo é apoiar o Enrico e a equipa para conseguir um bom desempenho no rali.”

Já Enrico Gaspari: “O meu último Dakar na categoria SSV terminou com um 12º lugar. Este ano, participei em toda a época do W2RC na classe SSV e garanti o 6º lugar na geral. No próximo ano, espero ter um pouco mais de sorte para melhorar a minha classificação final no campeonato. Espero que a competição seja muito dura, uma vez que muitos pilotos fortes estão a regressar à categoria SSV. Isto vai tornar o campeonato ainda mais emocionante e motivador a nível desportivo, levando-me a alcançar melhores resultados. Quanto ao Dakar, não tenho dúvidas de que continua a ser a “rainha” de todas as corridas. Acredito que a edição deste ano na Arábia Saudita será a mais difícil de sempre, tanto a nível técnico como físico.”

