Dakar, Etapa 8, João Dias: “Não foi um bom dia…”

A etapa desta segunda-feira do Rally Dakar, com quase 500km cronometrados entre Al Duwadimi e Riade foi “triste” nas palavras de João Dias, que teve problemas com o Can Am e perdeu muito tempo “a resolver o problema com uma vela” que o deixou parado no decorrer da etapa de hoje: “Tínhamos ambição e queríamos atacar a etapa e melhorar aquilo que tem sido os nossos registos nas etapas, mas o problema com a vela fez-nos atrasar muito e não conseguir recuperar” lamentou à chegada a Riade o piloto da SantagRacing.

João Dias e Gonçalo Reis terminaram a etapa no 21º lugar entre os SSV / T4, “longe dos registos que temos conseguido e por isso a tristeza com o que foi este dia de Dakar”. O foco de toda a equipa Santag Racing vira-se para o dia de amanhã, terça-feira, “há uma nova oportunidade de melhorar, apesar de a posição de saída não ser a melhor mas vamos voltar a tentar ter um bom ritmo e dar o nosso melhor, esperamos que sem problemas, para continua a aprendizagem que temos vindo a fazer nesta nossa primeira participação na prova”, disse ainda o piloto.