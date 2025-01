Dakar, Etapa 5, Mário Franco: “semana extraordinariamente dura e exigente”

A dupla Mário Franco/Rui Franco continua a empreender uma brilhante recuperação no Dakar 2025. Hoje, na quinta etapa, os primos conquistaram um brilhante 11º lugar na categoria Challenger – 7º entre os participantes no W2RC.

Com uma etapa sem grandes percalços, a dupla Mário Franco/Rui Franco, aos comandos de um X-Raid YZX 1000R, voltou a confirmar o seu potencial e só por escassos 4m48s é que não conquistou um lugar no top10 da classificação geral, entre os concorrentes dos Challenger, na quinta etapa do Dakar 2025. “Se não tivéssemos furado e perdido tempo com um problema na bomba de travão, tínhamos conseguido fazer melhor do que o 11º tempo”, admitiu Mário Franco que, entre os concorrentes do W2RC, estabeleceu o 7º melhor tempo.

“Mesmo assim, estamos muito contentes com o resultado e satisfeitos pela forma como a etapa decorreu. Muito rápida nos primeiros quilómetros, com ratoeiras de navegação e com trilhos com lages de pedra menos destrutiva do que as pedras vulcânicas. Uma etapa mais ao meu estilo, em que me diverti. Amanhã, vamos aproveitar o dia para descansar, depois de uma semana extraordinariamente dura e exigente. Estamos confiantes para a segunda semana, mas conscientes que o Dakar é sempre o Dakar, e que tudo pode mudar rapidamente”.

Sublinhe-se que, depois de terem começado o Dakar na última posição, os primos Franco já ocupam a 25ª posição da classificação geral, da categoria Challenger.