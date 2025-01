Dakar, Etapa 5, Henk Lategan: “Estou contente com toda a semana…”

Henk Lategan, que foi terceiro hoje, a 10m53s do vencedor, terminou à frente de Yazeed Al Rajhi, o seu mais próximo perseguidor na classificação geral, fazendo deste um bom dia para o sul-africano, que lidera o rali desde a primeira etapa. O piloto da TGR África do Sul aumentou a sua vantagem sobre o seu companheiro de equipa saudita para 10m17s’, contra 6m54s esta manhã. O líder do rali será o primeiro a arrancar na primeira etapa da segunda semana da 47ª edição do Dakar e isso pode ser mau, mas a verdade é que os principais adversários surgem logo atrás: “Tivemos de abrir a especial para a segunda parte quando ultrapassámos o Yazeed. Fizemos um bom trabalho. Era um ritmo elevado, o que significa que era fácil cometer erros e perder tempo. Estou satisfeito com toda a semana, mesmo que começar em primeiro lugar depois de amanhã não estivesse nos planos…”

