Dakar, Etapa 5: Dacia estreia-se a vencer etapas, Henk Lategan firme na frente

Nasser al Attiyah venceu a 5ª etapa e ofereceu à Dacia o seu primeiro triunfo no Dakar num dia em que recuperou algum terreno para a frente da corrida que continua a ser dominada por Henk Lategan (Toyota), agora com 10m17s na frente de Yazeed al Rajhi (Toyota). Cinco etapas, cinco vencedores diferentes…

Henk Lategan/Brett Cusings (Toyota GR DKR Hilux) dilataram de 6m54s para 10m17s o avanço para Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) depois de concluída a etapa 5 de 12, do Rali Dakar. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford Raptor) mantiveram a terceira posição, mas recuperando cerca de quarenta segundos para a frente da corrida. Quem hoje esteve brilhante foram Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) que depois dos 40 minutos perdidos ontem, terminando o dia em sétimo a 35m53s eis que hoje venceram a etapa e saltaram para o quarto lugar já a 25m00 do líder.

Lucas Moraes/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) mantiveram a quinta posição, agora um pouco mais longe da frente, sexto lugar para Mitch Guthrie/Kellon Walch (Ford Raptor) que cederam mais algum tempo, sétimo para Mathieu Serradori13:00 09/01/2025/Loic Minaudier (Century CR7).

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0D) perderam hoje mais 42 minutos para o vencedor da tirada e na geral, caíram duas posições, para fora do top 10, estavam a 1m11m da frente,e stão agora a 1h52m.

Filme do dia

Como não podia deixar de ser, Nasser mAl-Attackm! Al Attiyah, que sofreu os seus primeiros problemas mecânicos no rali, com um furo e uma barra de suspensão traseira partida em que perdeu 33 minutos e caiu para 36 minutos atrás do líder da classificação geral, não tinha outra escolha: “A minha única opção é atacar”, disse ontem. “Depois, haverá outros terrenos e sabemos que o Dakar reserva sempre surpresas todos os dias”. Com muita areia no menu do dia, Al Attiyah podia muito bem tirar partido, especialmente porque era o 19º piloto a começar e podia seguir o rasto dos seus rivais. E assim fez.

Chicherit e Al Attiyah assumiram cedo a liderança, no Km 31 passou com o segundo melhor tempo provisório, 31sm atrás de Guerlain Chicherit, que foi o 22º piloto a partir. O cataria estava a tentar recuperar o tempo perdido ontem antes de enfrentar a segunda semana da 47ª edição do Dakar.

Seth Quintero, Guillaume de Mévius e Saood Variawa começaram esta especial um pouco mais abaixo no pelotão devido aos atrasos de ontem.

Após 87 km, Yazeed Al Rajhi, que liderava a categoria automóvel nesta etapa, perdeu um pouco mais de um minuto para Henk Lategan, o seu rival na classificação geral. Ao fim de 137 quilómetros, o piloto estava a 2m25sm de distância. Lategan tinha agora algum espaço para respirar na classificação geral virtual, com uma vantagem de mais de 9 minutos sobre Al Rajhi.

Mattias Ekström assumiu a liderança ao fim de 87 km, com 13s de vantagem sobre Guerlain Chicherit e 14s sobre Nasser Al Attiyah. Guy Botterill, o principal piloto da Toyota, estava a 1m27s do sueco. Na classificação geral virtual, nessa fase da corrida, Al Attiyah recuperou quase 1m30sm sobre Henk Lategan.

Cristina Gutiérrez esteve a desempenhar na perfeição o papel de mochileira para a equipa Dacia Sandriders. Com o seu copiloto Pablo Moreno, a espanhola já ajudou Sébastien Loeb na etapa 3 e Nasser Al Attiyah na etapa 4. Hoje, a dupla manteve-se perto do catari, pronta a ajudar se necessário, o que seria uma ajuda valiosa para manter as ambições da equipa para a edição de 2025 do Dakar.

Henk Lategan continuava a aumentar a sua liderança após 173 km, com uma vantagem de 3m10sm sobre Yazeed Al Rajhi. Esta diferença, que duplicou desde o último controlo horário, colocava Lategan com mais de dez minutos de vantagem na classificação geral virtual.

Nasser Al Attiyah estava a aproximar-se após 137 km. O piloto da Dacia estava a apenas 9s de Mattias Ekström, que ainda liderava provisoriamente a etapa. Mais significativamente, Al Attiyah aumentou a sua vantagem para 2m44s sobre Henk Lategan e voltou a ficar a pouco mais de 33s do sul-africano na classificação geral virtual.

Após 173 km, Nasser Al Attiyah assumiu a liderança, 1m19s à frente de Mattias Ekström e 2m42sm à frente de Henk Lategan na classificação geral virtual. Yazeed Al Rajhi, que era 2º na classificação geral no início da etapa, está a 3 minutos de Lategan na etapa, o que o coloca a mais de 10 minutos na classificação geral virtual. Enquanto Lategan pode estar a resistir a Al Rajhi, ele terá de lidar com Al Attiyah, que tem a firme intenção de fazer um bom desempenho antes do dia de descanso.

Depois da 2ª posição aos 87 km e da queda para o 3º lugar aos 137 km, Guerlain Chicherit recuperou o 2º lugar aos 173 km, a apenas 18s de Nasser Al Attiyah. O francês liderava Guy Botterill e Mattias Ekström, ambos a mais de um minuto.

Após 226 quilómetros, Nasser Al Attiyah aumentou a sua vantagem para mais de 5m sobre Henk Lategan e quase 8m30s sobre Yazeed Al Rajhi, o duo líder da classificação geral no início da etapa 5. Al Attiyah estava agora atrás de Lategan por meia hora (30m47s) na classificação geral virtual.

Guerlain Chicherit estava a apenas 18s de Nasser Al Attiyah após 173 km, mas desceu para 17m20s na cronometragem seguinte, perdendo a vantagem obtida no seu excelente início de especial.

Após 260 km, Nasser Al Attiyah ganhou um minuto extra sobre Henk Lategan, com 6m16s a separar os dois concorrentes. O qatari tem também uma vantagem de quase 9m sobre Yazeed Al Rajhi. Na classificação geral virtual, o piloto da Dacia Sandriders está a aproximar-se e está agora a menos de meia hora de Lategan.

Com 303 percorridos, Henk Lategan tem agora uma vantagem de 3m10s sobre Yazeed Al Rajhi e mantinha a sua vantagem na classificação geral virtual acima dos 10m. No entanto, a pressão estava a aumentar sobre Al Rajhi, que era agora ameaçado por Mattias Ekström. O piloto da Ford produziu o segundo melhor tempo provisório, 41s atrás de Nasser Al Attiyah, ficando a menos de 7m do saudita na classificação geral virtual.

Giniel de Villiers sofreu um furo e teve de esperar pelo seu companheiro de equipa Guy Botterill, que lhe cedeu uma roda, permitindo ao primeiro retomar a corrida, apesar de este último estar na terceira posição da especial ao fim de 173 km, a 1m11s de Nasser Al Attiyah. Por sua vez, foi ajudado por Urvo Mannama e também conseguiu retomar a etapa, mostrando que a solidariedade está viva e de boa saúde no Dakar!

Após 359 km da especial de 428 km, Nasser Al Attiyah aumentou a sua vantagem sobre Henk Lategan para 7m43s. O catari, que admitiu ontem à noite que a sua única opção era atacar, estava a executar esse plano na perfeição.

Henk Lategan alcançou a meta na especial do dia, com o melhor tempo provisório, 3m23s à frente de Yazeed Al Rajhi. Com o dia de descanso amanhã, o sul-africano lidera o seu rival saudita por 10m17s.

Mattias Ekstrom, que estava atrás de Nasser Al Attiyah por 41s após 303 km, perdeu mais de 8 minutos para o piloto da Dacia no final da especial. Embora inicialmente parecesse uma ameaça para Yazeed Al Rajhi na classificação geral virtual, o sueco recuperou 4m09s sobre o piloto saudita e 46s sobre Henk Lategan.

Na classificação geral, Henk Lategan chegou ao dia de descanso com uma sólida vantagem de 10m17s sobre Al Rajhi e 20m54s sobre Ekström. Al Attiyah cruzou a meta e venceu a etapa O piloto do Qatar bateu Mattias Ekström por mais de 10 minutos e venceu a sua 49ª especial no Dakar. É também o primeiro sucesso de uma etapa para a Dacia no Dakar.

Simon Vitse e Nani Roma colidiram após 203 km da especial do dia. Felizmente, as duas equipas não sofreram ferimentos e a zona foi rapidamente isolada para evitar mais acidentes. Infelizmente, a equipa de assistência de Vitse não o pode ajudar, o que é mais um golpe depois de ter partido a transmissão durante a etapa 3. Quanto a Nani Roma, estava à espera da sua equipa de assistência para retomar a corrida.

Seth Quintero foi o 27º a arrancar esta manhã e aproveitou o tempo perdido por Mattias Ekström na segunda metade da especial para conquistar o 2º lugar do sueco na linha de chegada por apenas 8 segundos.

O americano, que venceu a etapa 1, terminou, no entanto, quase 10m atrás de Nasser Al Attiyah.

Quando se fala de recordes no Dakar, os nomes de Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen surgem frequentemente nas conversas. No entanto, Nasser Al Attiyah detém um que perpetuou até hoje: é o único a ter ganho pelo menos uma etapa em 18 edições consecutivas do Dakar. Além disso, proporcionou à Dacia a sua primeira vitória no rali, num nono veículo diferente no seu próprio registo de honra. Esta 49ª vitória no total aproxima-o das 50 obtidas por Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen.

