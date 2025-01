Dakar, Etapa 4, Ricardo Porém: “Finalmente uma etapa tranquila”

No dia de amanhã, os pilotos deixam Al’Ula em direção a Ha’il, local onde já vão ter à espera as suas equipas de assistência. Na sexta-feira, pilotos e máquinas cumprem o merecido dia de descanso.

Hoje divertimo-nos bastante, ultrapassamos muitos pilotos no início da especial e acabámos na 12.ª posição, apesar de termos largado muito de trás. A primeira parte da etapa maratona está concluída, amanhã só queremos continuar neste registo para chegar ao dia de descanso e usufruirmos do outro lado, sempre especial, deste Dakar.”, garantiu Ricardo Porém.

Depois de no dia de nos últimos dias de competição terem sentido problemas que os atrasaram na classificação geral, Ricardo Porém e Nuno Sousa voltaram hoje a ter motivos para sorrir. Na primeira parte da etapa maratona do Dakar, a dupla de Leiria teve uma etapa tranquila, rolou junto do Top-10 da especial que terminou na 12.ª posição, subindo provisoriamente à 13.ª posição da Geral dos Challenger: “Finalmente uma etapa tranquila. Não tivemos um início de Dakar como ambicionávamos, mas esta prova é assim mesmo.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros