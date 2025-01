Dakar, Etapa 2, Sébastien Loeb: “estamos na luta pelo rali, hoje estou contente, ontem não estava”

Depois de ontem ter sofrido problemas no ventilador do motor que o fizeram perder 40 minutos, o ataque de Sébastien Loeb hoje permitiu-lhe conduzir o seu Dacia a 13 minutos do vencedor do dia, um regresso que lhe permite limitar os danos. Forçados a parar quando eram segundos na etapa com um problema eletrónico após 409

quilómetros, Sébastien Loeb e Fabian Lurquin entraram em ‘modo de ataque’ desde então. Aproveitando a vantagem de correr mais atrás na ordem da tirada, a dupla franco-belga retornou a Bisha na sexta posição, tendo recuperado vários dos minutos perdidos no domingo: “Foi uma etapa longa e difícil. Ontem tivemos um problema elétrico e tivemos de parar durante 37 minutos na etapa. Por isso, a partir desse momento, pensámos que não conseguiríamos resolver nada e que teríamos de nos retirar da prova, mas de repente, com o Pablo [Moreno] a ajudar-nos, encontrámos uma forma de reiniciar o carro e, no final, funcionou muito bem e nós recuperámos muito tempo, mais de 20 minutos, e é melhor do que esperávamos ontem quando eu estava a pensar que teríamos de abandonar. Mas ainda estamos na luta pelo rali. Hoje eu estou contente, ontem não estava”.