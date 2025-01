Dakar, Etapa 2, Ricardo Porém: “Tivemos alguns problemas na etapa de hoje“

Ricardo Porém e Nuno Sousa (MMP Competition) ocupam, provisoriamente, o 14.º lugar da etapa e 10.º da geral virtual, tendo hoje pernoitado no terceiro de sete acampamentos preparados pela organização.

Aos jornalistas no local, Ricardo Porém afirmou de forma breve que “Tivemos alguns problemas na etapa de hoje. O carro está sem marcha-atrás e tivemos algumas dificuldades ao passar as dunas devido ao aquecimento do carro. Problemas que nos atrasaram um pouco, mas que fazem parte do Dakar e que vamos compensar rapidamente.”

Às 17h00, hora local, os pilotos foram obrigados a dirigir-se para um dos seis acampamentos designados ao longo do percurso. Estas paragens noturnas estão estrategicamente posicionadas para proporcionar um breve descanso, mas sem assistência de pessoal externo e equipas de assistência. Os participantes devem confiar exclusivamente na sua própria preparação e conhecimentos. Até mesmo a colaboração entre colegas de equipa está limitada àqueles que partilham o mesmo acampamento.

Os pilotos transportam os seus próprios sacos-cama, colchões e tendas, enquanto os organizadores do evento garantem rações básicas como água e alimentação. A corrida será retomada amanhã de manhã, com as equipas a regressarem a Bisha, onde aguardam as suas equipas e todas as infraestruturas de apoio.