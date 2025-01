Dakar, Etapa 1, Ricardo Porém sexto: “próximos dois dias prometem ser duros”

O formato inovador da etapa crono de 48h foi introduzido na edição de 2024 com um conceito simples na sua essência: obrigar os pilotos a enfrentar duplos desafios de resistência e desempenho enquanto percorrem mais mil quilómetros de deserto em dois dias. Amanhã, depois das 17h00 locais, os participantes terão de parar na próxima das seis zonas de descanso que fazem parte do percurso da prova. Na manhã seguinte, depois de uma noite debaixo do céu estrelado, os pilotos podem completar o resto da etapa. Uma experiência de rally-raid por excelência. Esta dupla etapa será também o primeiro momento em que as especiais FIM e FIA decorrem em percursos diferentes, o que acontecerá ao longo de toda a especial. Quem abre a pista nos Autos terá de navegar verdadeiramente, sem aproveitar os trilhos das motos!

Ricardo Porém e Nuno Sousa completaram hoje a primeira etapa do Dakar Rally de forma totalmente limpa, levando o novíssimo MMP ao sexto lugar da geral na categoria Challenger. Na jornada que antecedia a etapa 48 horas, a dupla de Leiria optou por colocar um registo tranquilo e, sem cometer qualquer erro, levou a bom porto os seus intentos: “Sabíamos que ia ser uma etapa matreira, com muitas armadilhas e por isso preferimos ser cautelosos.

