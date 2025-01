Dakar, Etapa 1: juventude e tática, vitória de Seth Quintero e o jogo dos favoritos

Abertura Estratégica no Dakar: Quintero brilha em dia de cautela estratégica dos favoritos…

A Etapa 1 foi complicada, como fora prometido pela ASO, Seth Quintero manteve-se calmo e venceu a especial. Com apenas 22 anos, aproveitou um dia em que os favoritos a vencer o Dakar preferiram manter-se lá por trás, por questões táticas, tendo em conta a longa etapa maratona de dois dias que hoje e amanhã decorrem.

Ver uma lista de primeiros classificados composta por Seth Quintero/Dennis Zenz (Toyota Gazoo Racing), Guerlain Chicherit/Alex Winocq (X-Raid Mini JCW Team), Saood Variawa/Francois Cazalet (Toyota Gazoo Racing), Martin Prokop/Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team), Cristina Gutierrez/Pablo Moreno (The Dacia Sandriders), João Ferreira/Filipe Palmeiro (X-Raid Mini Jcw Team) não é por acaso quando os mais favoritos começam apenas a surgir depois, Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford M-Sport), Guillaume De Mevius/Mathieu Baumel (X-Raid Mini Jcw Team) preferiram uma estratégia intermédia, mas o 15º posto de Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Ford M-Sport), 17º de Nani Roma/Alex Haro (Ford M-Sport), 21º de Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (The Dacia Sandriders), 22º de Yazeed Al Rajh/Timo Gottschalk (Overdrive Racing), 25º de Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (The Dacia Sandriders) não foram, claramente, por acaso. Especialmente estes últimos que cederam à volta de um quarto de hora. Tática, senhores, só no final de segunda-feira se vê se resultou.

Seth Quintero teve uma grande atuação com o norte-americano, que tem 20 vitórias em etapas Challenger, seis das quais conquistadas aos 18 anos, em 2021, cruzou a linha de chegada no coração do bivouac de Bisha com o segundo melhor tempo, logo atrás de Guerlain Chicherit. No entanto, a direção da prova creditou-lhe os 95 segundos que gastou a ajudar Laia Sanz após a queda. Foi um feito histórico: nunca antes um jovem de 22 anos tinha ganho uma etapa na categoria rainha. Guerlain Chicherit, de 46 anos, poderia ser o pai dos dois jovens que partilharam o pódio com ele. O sul-africano Saood Variawa, de 19 anos, ficou em terceiro, a 1m45s do seu colega de equipa americano na Toyota.

Como referimos, à primeira vista, os principais favoritos do Dakar parecem estar a sofrer grandes perdas de tempo, terminando quase invariavelmente abaixo do 20º lugar, com mais de dez minutos de desvantagem. De facto, todos eles aliviaram o acelerador para não terem de iniciar as 48 horas da etapa maratona demasiado perto da frente.

O único que se entusiasmou foi Carlos Sainz, que esta manhã partiu da oitava posição, o que faz dele um alvo privilegiado para Al Attiyah (21º), Al Rajhi (22ºᵗ) e Loeb (25º).

Vamos ver como tudo corre.

Resultados Online – CLIQUE AQUI

Foto Red Bull Content Pool