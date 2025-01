Dakar, Alexandre Pinto: “primeira semana muito positiva para nós”

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, voltaram hoje a conquistar uma medalha no Dakar Rally tendo em conta que venceu mais uma etapa de entre os pilotos que este ano estão a disputar o Campeonato do Mundo. Aos comandos de um Can-Am a dupla da Old Friends Rally Team tem vindo a exercer um claro domínio desde o arranque da prova rainha do TT mundial. Hoje, para além da vitória para o Campeonato do Mundo Rally Raid, onde são líderes destacados, somaram mais um pódio na classificação FIA Rookie Challenge.

“Este é o segundo dia da etapa maratona. Ontem não contámos com qualquer tipo de assistência. Ontem tivemos alguns pequenos problemas que nos atrasaram, mas hoje fizemos uma etapa limpa. Chegámos ao dia de descanso com o terceiro lugar da geral dos SSV. Temos quatro etapas ganhas entre os inscritos no Campeonato do Mundo. Estamos muito contentes. Não estávamos à espera deste resultado, mas temos sido consistentes e o resultado apareceu. Esta primeira semana foi sem dúvida muito positiva para nós. Amanhã temos o dia de descanso e já estamos a preparar o carro para a segunda semana de Dakar. Vamos manter o foco no nosso objetivo que é terminar e acumular experiência, mas claro que estamos a dar o nosso melhor e os resultados estão a aparecer” afirmou Alexandre Pinto à chegada ao bivouac, em Hail, depois de terem efetuado o tempo de 5h30m39s para cumprir os 428 km cronometrados da especial da etapa que partiu de Alula.

Amanhã cumpre-se o dia de descanso em Hail. Será a oportunidade para que os pilotos possam retemperar forças, depois de terem já enfrentado cinco etapas demolidoras, a contemplar a etapa crono 48H e a etapa maratona. É também hora de trabalhar nas máquinas e preparar tudo para enfrentar as sete restantes especiais do Rally Dakar 2025.