CPV, Estoril: GTC – Rui Miritta sofre oposição de Posser

Andrius Zemaitis ficou com o segundo posto, ao passo que Simon Moore, que faz equipa com Tomás Pinto Abreu, não foi além de quarto, sendo ainda batido por Pompeu Simões, no Porsche que divide com Duarte Camelo.

Rui Miritta teve um forte oponente em João Posser na batalha pela primazia entre os Porsche 911, tendo o duo dividido as pole-positions da divisão, com o piloto da Monteiro Competições a garantir a primeira e o da Veloso Motorsport o da segunda. Este duo promete um intenso duelo nas corridas de amanhã, sendo mais um motivo de interesse.

