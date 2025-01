Como está o Dakar a meio e o que esperar nos próximos dias

Após o dia de descanso em Ha’il, no coração da Arábia Saudita e depois de percorrerem 2.579, 299 veículos em toda a caravana chegaram ao dia de descanso. Entre eles, estão 118 motos, 58 carros Ultimate, 2 Stock, 45 Challenger, 33 SSV e 43 camiões, que retomam a competição no sábado para as sete etapas restantes até à meta final em Shubaytah, no ‘Bairro Vazio’. Além disso, 81 veículos utilizaram um joker para permanecerem na prova, enquanto 36 foram eliminados precocemente (10,75% do total). Uma percentagem de abandonos e jokers que não é habitual o que diz bem da dureza da prova logo na primeira semana.

A meio da competição, as classificações são lideradas por Henk Lategan na classe Ultimate, Nicolas Cavigliasso na Challenger, Brock Heger na SSV e Martin Macik na corrida de camiões, todos com menos de 36 anos. O rejuvenescimento da modalidade é evidenciado pelos recordes de jovens promessas como Seth Quintero (22 anos) e Saood Variawa (19 anos), ambos vencedores de etapas, contrastando com as saídas prematuras de figuras experientes como Carlos Sainz e Sébastien Loeb.

No Dakar Classic, a luta pela consistência segue com 88 veículos ainda em competição (face aos 95 inscritos), onde Lorenzo Traglio lidera uma disputa acirrada com o campeão em título, Carlos Santaolalla.

Os cinco veículos inscritos no desafio Mission 1000 continuam firmes, avançando com as suas experiências tecnológicas no deserto. O camião híbrido a hidrogénio de Jordi Juvanteny destaca-se novamente pela consistência e eficiência, enquanto o SSV a hidrogénio do projeto HySe, que aumentou significativamente sua autonomia em relação ao ano anterior, enfrenta agora o teste definitivo nas areias do Empty Quarter. Da mesma forma, as três motos Segway resistem à dureza do terreno e ao clima severo da Arábia Saudita.

Ultimate: os Toyotas de Lategan e de al Rajhi inabaláveis

Henk Lategan esteve ausente no ano passado, depois do seu 5º lugar em 2023, mas tem feito um regresso vitorioso até agora, a meio da corrida. Venceu o prólogo apenas para ter um lugar de partida ideal para o rali (os segundos ganhos nesse dia não contam para as regras de classificação da FIA), mas o sul-africano tem resistido a entusiasmar-se e tem contado com a fiabilidade da sua Toyota Hilux. No entanto, a sua vantagem de 10m17s’ não lhe dá quaisquer garantias, mas se mantiver esta toada tem boas possibilidades de se manter onde está.

O perseguidor mais próximo do líder é Yazeed Al Rajhi, ao volante do mesmo veículo que Lategan, que venceu em Al’Ula e que vai tentar hastear a bandeira saudita mais alto na cerimónia do pódio em Shubaytah. Também o saudita está a fazer uma prova muito inteligente, e no início da semana, enquanto os principais favoritos expressavam os seus objetivos, Lategan e Rajhi corriam por fora e é como tudo no desporto. Lá dentro é que se vê como é. Não são os mais rápidos, mas têm sido os mais consistentes.

Estes, por sua vez, são seguidos pelo sueco Mattias Ekström, que continua a manter o seu Ford Raptor a funcionar sem problemas e está a 20m54s’ do líder. Talvez a Ford sinta que é um risco grande demais se tentarem atacar e arriscar, pois o pódio já era ótimo na estreia, mas será curioso perceber a estratégia…

Quem não tem alternativa devido ao seu estatuto é o ‘pentacampeão’ Nasser Al Attiyah, que se arrepende certamente de ter negligenciado uma roda sobresselente, cuja ausência à chegada ao acampamento em Ha’il lhe custou uma penalização de 10 minutos. Ainda está na luta pela vitória, ocupando o 4º lugar, a 35 minutos de Lategan, mas já não tem a mesma margem para erros que os homens à sua frente.

Seja como for, o percuros que aí vem com muita areia e dunas é propício a diferenças maiores nos tempos…

Dois dos principais favoritos já abandonaram a corrida prematuramente: Carlos Sainz durante a etapa 48 HR Chrono e Sébastien Loeb na terceira etapa, ambos capotaram os seus carros, danificando o roll bar. Tanto o Ford Raptor como o Dacia Sandrider receberam a mesma penalização de desqualificação por razões de segurança.

A semana foi marcada por uma série de recordes de jovens promessas, com duas etapas ganhas por Seth Quintero, de 22 anos, uma pelo jovem sul-africano Saood Variawa, que com 19 anos deverá manter o recorde de vencedor mais jovem durante muito tempo, e a 48 HR Chrono pelo lituano Rokas Baciuška, de 25 anos. No entanto, apenas o californiano continua a figurar no top 10, em 9º lugar, com 1 hora e 30 minutos de atraso.

Na ausência de Laia Sanz, que abandonou o rali pelo mesmo motivo que Sainz e Loeb, Christian Lavieille lidera a prova dos veículos de duas rodas motrizes, com uma vantagem de 21 minutos sobre o seu companheiro de equipa no MD Rallye, Jean-Rémy Bergounhe.

Challenger: Cavigliasso sem problemas

Nicolás Cavigliasso terminou em 9º lugar no ano passado, com 2 vitórias em etapas, mas desta vez já fez melhor, com 3 vitórias no seu currículo. A sua experiência na disciplina ajudou-o a abrir um fosso na classificação geral, com uma vantagem de quase 28m34s sobre o estreante Gonçalo Guerreiro.

Para a sua estreia no Dakar, Gonçalo Guerreiro tem sido poupado a erros de juventude e a falhas mecânicas. Os seus resultados (2 etapas no pódio) colocaram-no na posição de principal rival de Cavigliasso pelo título, com 28 minutos para recuperar. As coisas ainda podem mudar, mas o que mostrou a primeira parte foi um argentino mais forte. Seja como for, tudo pode suceder.

Paul Spierings, um antigo motard que mudou para as 4 rodas em 2022, surpreendeu ao vencer a exigente etapa 48 HR Chrono, tornando-se o primeiro neerlandês a ter sucesso na categoria. Apesar de não ser esperado entre os favoritos, ocupa o terceiro lugar da classificação geral, a 33m26s do líder.

Corbin Leaverton, companheiro de equipa de Guerreiro e também estreante, deu nas vistas logo no início do seu primeiro Dakar ao vencer o prólogo. Depois disso, esteve sempre entre os cinco primeiros até à etapa 5, na qual foi vítima de um problema mecânico que o fez perder 4 horas e qualquer esperança de título.

Yasir Seaidan teve dificuldades durante grande parte da primeira semana, mas conseguiu a sua primeira vitória na categoria ao chegar a Ha’il. No entanto, já está fora da luta pelo título.

SSV: Plaris na frente, mas a luta continua

Os veículos Polaris dominaram as três primeiras especiais da categoria SSV, com vantagem para Brock Heger, que, no entanto, está a dar os primeiros passos no Dakar. À chegada a Ha’il, ocupava o topo da classificação geral, com uma vantagem confortável de 1h18m30s’.

O seu companheiro de equipa, o detentor do título, Xavier de Soultrait, regressou às vitórias este ano com o triunfo na etapa 1. No entanto, uma barra de suspensão partida a 40 km do acampamento maratona (na etapa 4) fez com que perdesse um tempo precioso.

Depois de ter perdido tempo na etapa 2, Chaleco López está agora quase duas horas atrás do líder e concentrou-se nas vitórias de etapa. De facto, obteve duas vitórias esta semana (nas etapas 3 e 5), dando à Can-Am o seu primeiro sucesso do ano na terceira etapa.

Sara Price, que foi forçada a abandonar a especial 48 HR Chrono devido a problemas mecânicos, brilhou na etapa 4 para obter o seu segundo sucesso numa etapa do Dakar, após uma vitória no ano passado.

A Polaris e a Can-Am partilharam as vitórias em etapas, com três cada uma, mas a vantagem adquirida pelas equipas da Sébastien Loeb Racing e os contratempos sofridos pelos pilotos da Can-Am significam que a vantagem está com a Polaris. O piloto Can-Am mais bem classificado é Alexandre Pinto, que ocupa o 3º lugar da classificação geral, a mais de 1 hora e 30 minutos de Heger.

Camiões: Macik destacado na frente

Mitchel van den Brink, de 23 anos, teve o melhor início de corrida, vencendo o prólogo e a primeira etapa e trazendo também uma sensação de juventude à categoria dos camiões. No entanto, o neerlandês teve problemas mecânicos na etapa 48 HR Chrono, mas ainda assim conseguiu chegar ao dia de descanso na 2ª posição da hierarquia provisória da corrida, a 1 hora e 56 minutos de Martin Macik.

O detentor do título checo, Martin Macik, fez uma corrida perfeita até agora. Estava numa luta a três com Ales Loprais e o recém-chegado à categoria Vaidotas Zala no 48 HR Chrono, mas Macik aproveitou os percalços dos seus rivais para se distanciar, vencendo três etapas no caminho. O patrão da MM Technology pode agora contentar-se em controlar a sua liderança enquanto a corrida se dirige para o Empty Quarter.