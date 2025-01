Carlos Vento e Jorge Brandão abandonam o Rali Dakar

A dupla da Old Friends Rally Team, iniciou a edição de 2025 com um bom desempenho, alcançando um bom 12.º lugar na etapa de abertura da prova, mas infelizmente, na primeira parte da etapa maratona, foram obrigados a dar por terminada a sua participação devido a problemas de saúde do piloto espanhol Carlos Vento, que foi transportado de helicóptero e após realizar todos os exames necessários, foi confirmado que está fora de perigo.

Apesar do alívio com o seu estado de saúde, este é um final precoce para uma equipa com estava a mostrar um enorme potencial e grandes ambições nesta prova, mas a saúde está primeiro. No pouco que rodaram, face ao qeu tinham pela frente, o navegador arouquense, Jorge Brandão, esteve sempre à altura do desafio, mas fica para uma outra oportunidade cumprir o objetivo de chegar ao fim da prova…