Campeonato Portugal Novas Energias Carlos Silva-Sancho Ramalho Campeões Nacionais

Carlos Silva-Sancho Ramalho, em BMW i3, sangram-se campeões nacionais de regularidade após vencerem o E-Rally – Caixa Agrícola – Alentejo Central, que se disputou neste fim de semana na zona de Mourão e Reguengos de Monsaraz.

A sétima e última etapa da edição 2024 do “Campeonato Portugal de Novas Energias – PRIO”, que se disputou em terras do Alentejo Central, teve como segundos classificados, na componente de regularidade, a equipa Eduardo Carpinteiro AlbinoJosé Carlos Figueiredo, em KIA EV6, e em terceiro lugar do pódio ficaram Filipe MaiaTiago Caio, em Polestar 2 LRSM.

Na vertente de Eficiência Energética da prova, Emilien Le BorgneAlexandre Stricher, em Dacia Spring 65, foram os que melhor uso fizeram da energia disponível na sua viatura. Os restantes lugares do pódio de eficiência energética foram ocupados por Pedro MoraisSilvia Coutinho, em Hyundai IONIQ 5 e Carlos SilvaSancho Ramalho, em BMW i3.

Com os resultados alcançados ao longo das sete provas do Campeonato, Emilien Le BorgneAlexandre Stricher sagraram-se vencedores da Taça de Eficiência Energética em 2024, em condutores e navegadores, respetivamente.

Os vencedores da Power Stage foram Filipe CachopasJoão Serôdio, em Alfa Romeo Junior.

Quanto à classificação por equipas, em primeiro lugar ficou a equipa “KIA – ACP Electic – BP”.

Carlos Silva, o piloto campeão nacional na componente regularidade referiu que “se tratou de uma época muito positiva que é o fruto da aposta que a equipa Prolama teve há três anos atrás, e também vem provar que quando o trabalho é bem feito e a equipa se aplica em qualquer disciplina para estar bem e ser competitiva os resultados aparecem. Este ano é um ano muito bom em termos de resultados, e um trabalho fantástico do meu navegador Sancho Ramalho que também se dedicou muito a este projeto. Estamos aqui no Alentejo com mais uma vitória, tendo alcançado três vitórias durante o Campeonato e a juntar a isso o título de campeões nacionais pelo que estamos naturalmente muito felizes com o resultado deste ano. Um agradecimento ainda a todos os patrocinadores e aos navegadores que me têm acompanhado ao longo destes três anos, o António Serrão, o Tiago Caio e, este ano, o Sancho Ramalho.”

Por sua vez, Sancho Ramalho, navegador da equipa vencedora e campeão nacional de navegadores, salientou que esta vitória e a vitória no Campeonato “é uma grande felicidade e é o terminar de um ano de trabalho, de muito empenho da equipa toda. Os resultados começaram a surgir mais do meio da época para a frente, e estamos muito contentes com o nosso trabalho.”