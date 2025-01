Alexandre Pinto com boa estreia no Dakar

Alexandre Pinto, vice-campeão da Taça FIA da Europa de Bajas na Categoria Challenger, acompanhado por Bernardo Oliveira, iniciou hoje a sua participação no Dakar Rally 2025 registando, nesta que é a estreia de ambos na prova rainha, a 3ª posição do FIA Rockie Challenge e ainda o 4º melhor tempo de entre os pilotos SSV que estão a disputar o Campeonato do Mundo de Rally Raid.

Aos comandos de um Can-Am inscrito pela Old Friends Rally Team a dupla gastou 18m51s6’’ a percorrer os 29 km do traçado escolhido pela organização para o prólogo que hoje se disputou em Bisha. Um tempo que os colocou no 11º lugar absoluto entre os veículos da Categoria SSV, a 1m11s do mais rápido.

“Os SSV partiram para o prólogo bem depois dos primeiros automóveis e por isso o percurso já estava bastante destruído, mas foi um prólogo positivo. Não cometemos erros e trouxemos o carro até ao bivouac sem qualquer tipo de problema. Vamos agora tentar perceber dia a dia qual terá de ser o ritmo a impor numa corrida com esta dimensão. Para já estamos muito satisfeitos. Amanhã espera-nos uma etapa grande. Vamos ver como corre”, salienta Alexandre Pinto.

Amanhã disputa-se a primeira etapa da 47ª edição do Rally Dakar, uma especial com 500 km, 412 dos quais cronometrados com partida e chegada de/a Bisha. Adaptação será a palavra de ordem nesta etapa que vai percorrer vários tipos de piso, o que exigirá um ajuste regular da velocidade, especialmente porque irá contemplar passagens de rocha e pedra. Já perto da metade do percurso será necessário encontrar o caminho para sair de um labirinto de trilho

