24h C1 no Estoril: Vencedores das Classes PRO e AM ‘repetem a dose’ após 16 horas

Já se concluíram as segundas oito horas das 24h C1 no Estoril, numa prova de 24 Horas… dividida por três! São 39 os pequenos Citroen C1 divididos entre 24 equipas nacionais e 15 internacionais, num total de 176 pilotos que destas feita emolduram o Circuito do Estoril para três corridas de oito horas cada, com o cronómetro a contar de forma contínua. Terminada cada ‘terço’ da corrida, os pequenos C1 ‘descansam em parque fechado na reta principal, onde as equipas os colocam de novo na melhor forma possível para a etapa seguinte, e para os pilotos poderem descansar, e porque não, conviver.

No total são quatro dias de pista numa contenda que tem em luta diversas classes PRO, AM, GEN1, UK, BE e DK.

No final das 16 horas de corrida, na Classe PRO em 1º WallUp a WoodLab nº 330, Jorge Passanha/Pedro Antunes/Gonçalo Gaivão, segundo lugar para Tzi Designs Racing Team nº 33, António Ferreira/Reinaldo Fonseca/Tiago Mesquita/João Moreira e em terceiro a Monteiros Competições nº 32, José Rodrigues/Henrique Oliveira/Rafael Dias/Eduardo Monteiro/Miguel Monteiro/Ricardo Gomes.

Na Classe AM, 1º Mafra C1 Team nº 264, Pedro Baiona/Paulo Fiuza/Antonio Baiona/Carlos Silva/Gonçalo Boaventura/Alexandre Alves/Dario Alves, segundo lugar a L&P Racing nº 80, Luis Alcino/Pedro Cruz/Pedro Alves/Filipe Ferreira e no terceiro 3º TimGuinvest nº 38, Hugo Antão/Guilherme Antão/Paulo Manso/Helder Assunção

Na Classe GEN 1, 1º Autocloche nº 111, Pedro Escarigo/Pedro Pinto/João Tiago Godinho/Pedro Faustino/Emanuel Saraiva/Nuno Farias, 2º AISIN – Japopeças nº 89, João Viegas/André Marques/André Marques/Ricardo Ferreira/Ricardo Leitão e 3º CTR – Japopeças nº 3, Afonso Inácio/Adelino Inácio/Alexei Dulub/Alexei Kulevets/Diogo Melo/André Duarte.

Na Classe UK, 1º JWBird 1 nº 347, Philip House/Paul O’Neill/Nicholas Beaumont, 2º Emax Motorsport 3 nº 346, James Little/Jake Little/David Alstadter/Stuart Ratcliff , 3º Emax Motorsport 2 nº 343, Jeremy Crook/Alec Livesley/Alex Port

Na Classe BE, 1º Oeste Racing 1 nº 143, Calvin de Groot/Andy Gaban/Lancelot Alsteens/Maxime Alsteens, 2º Emax Motorsport 4 nº 283, James Little/Jake Little/David Alstadter/Stuart Ratcliff, 3º Oeste Racing 3 nº 271 Romain Testaert/Michel Van Laethem/Margaux Liagre/Arne van Gorp.

Na Classe DK, 1º BM Sport DK 1 nº 455, Per Bernd/Bent Dyhre Hansen/Sebastian Petersen/Torben Nielsen, 2º MHO-Co nº 451, Mik Henriksen/Frederik Mark Henriksen/Nick Stentved/Joachim Lee Holmstoel.

Tempos Online – CLIQUE AQUI