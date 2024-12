24 Horas TT de Fronteira, Yves Morize: “Para mim, este traçado é o mais bonito do mundo”.

Yves Morize é um bem-sucedido empresário francês do sector automóvel que, pela enésima vez, não resistiu ao desafio das 24 Horas TT de Fronteira. Os muitos respeitosos 80 anos de idade, assim como o conhecimento e a experiência adquiridos, em participações, nos lendários Paris-Dakar, Paris-Moscovo-Pequim e Paris-Cidade do Cabo, valorizam, ainda mais, as palavras de Yves Morize: “Para mim, este traçado é o mais bonito do mundo. É uma pista extraordinária, com uma grande variedade de curvas, subidas e descidas. Paisagens de cortar a respiração, com cambiantes de cor e luz que tornam o ambiente mágico. A organização é perfeita, faz um trabalho incrível e sem falhas. E, como se não bastasse, o público é espetacular”.

A família tem muitas vezes inscrito o seu nome no palmarés da prova com cinco vitórias e vários pódios. O último pódio de Yves Morize foi em 2007, mas Yann e Thomas acrescentaram pódios e triunfos