WRC3, Rali da Suécia: Jari Huttunen vence

Jari Huttunen/Mikko Lukka (Hyundai i20 R5) vencem o Rali da Suécia na categoria WRC3. A dupla do Hyundai i20 R5 saltou para a liderança no dia de ontem e hoje, com apenas uma Prova Especial, confirmou a vitória na categoria.

Emil Lindholm/Mikael Korhonen (Skoda Fabia R5 Evo) ficaram na segunda posição a cinco segundos dos vencedores. A completar o pódio ficaram Johan Kristoffersson/Stig Rune Skjærmoen (Volkswagen Polo GTI R5) a 31.3s da frente e a 26.3s do segundo lugar.

Oliver Solberg e Aaron Johnston (Skoda Fabia R5 Evo), na estreia da dupla com o Skoda, ficaram na quinta posição da categoria.

Classificações online – CLIQUE AQUI