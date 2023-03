WRC2, Gus Greensmith: “Teria sido uma história muito diferente se o Oliver (Solberg) não tivesse furado” | AutoSport

Gus Greensmith regressou ao WRC com um Škoda Fabia RS Rally2 preparado pela Toksport, e depois do ‘teste’ nevado em Vieira do Minho, agora foi a vez do calor do México, com o inglês a triunfar no WRC2 depois de um rali dominador. Não foi um domínio intenso, mas como referiu, controlou quase toda a prova.

Gus, um grande fim-de-semana. Quais são os seus pensamentos?

“Sim, foi o início perfeito da minha época e é o que queríamos deste fim-de-semana. Não me parece pretensioso, mas é o que queríamos da nossa vinda ao México. Mas não esperávamos ser capazes de controlar o ritmo tanto como o fizemos. Obviamente, o Oliver (Solberg) teve aquele azar, e mesmo assim foi muito fácil. Estávamos apenas a controlar, não tivemos nenhum furo e apenas fomos fugindo das armadilhas…”

Até que ponto te sentes bem adaptado ao carro este fim-de-semana?

“Obviamente, ainda não estamos lá, porque no sábado cometemos o erro de experimentar algo novo e não precisámos de o fazer. Deveríamos ter continuado a partir de onde estávamos. Com certeza, o sábado foi provavelmente um dia mais stressante porque não foi um caso de rodar um segundo por quilómetro mais rápido, estava apenas a tentar lidar com o carro. Para o último dia foi muito simples. Se alguém estava a perder tempo, nós estávamos a perder ainda mais…

Como mediste o teu ritmo este fim-de-semana. Quando forçar e quando gerir?

“Teria sido uma história muito diferente se o Oliver não tivesse tido o furo. Penso que teríamos que dar ao pedal muito mais durante o resto do fim-de-semana. Estou muito satisfeito com o trabalho que fiz, o trabalho que a equipa fez no nosso primeiro rali em conjunto, e também o meu engenheiro. Não tínhamos tido muito tempo no carro e tínhamos muito a aprender, e ele facilitou-nos a tarefa.

Não tiveste grandes ‘momentos’ este fim-de-semana?

“Por uma vez, não. A única coisa foi que tive de dar o meu extintor pela terceira vez.

Vou começar a cobrar 100.000 euros sempre que for necessário (muitos risos)…”