WRC vai ‘encher’ Festival de Goodwood

Os fãs que vão ao Festival de Velocidade de Goodwood esta semana vão ter uma surpresa diferente, uma vez que o Campeonato do Mundo de Ralis vai levar um conjunto impressionante de carros, pilotos e atividades lendárias ao famoso evento britânico.

A partir de amanhã (quinta-feira, 11 de julho) e até domingo (14 de julho), o promotor do WRC, juntamente com as três equipas de fábrica, irá interagir com as multidões na costa sul de Inglaterra.

Um dos destaques será a estrela do WRC da Hyundai, Dani Sordo, que oferecerá aos sortudos membros do público a emocionante oportunidade de andar ao seu lado num i20 World Rally Car, tanto na famosa rampa de Goodwood como na pista de rali da floresta, que foi concebida pelo campeão mundial de 1983, Hannu Mikkola.

Os espetadores também podem assistir a passagens de Adrien Fourmaux e Grégoire Munster no M-Sport Ford Puma Rally1, enquanto uma série de estrelas da Toyota do passado e do presente, incluindo o atual campeão do mundo Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Didier Auriol, Juha Kankkunen e o chefe de equipa Jari-Matti Latvala, irão apresentar uma série de carros de rali da Toyota, tanto do passado como do presente.

O festival contará também com a participação especial de Hayden Paddon, que irá reencontrar o i20 World Rally Car que conduziu pela última vez em 2018. Oriundo da Nova Zelândia, Paddon é o atual Campeão Europeu de Ralis.

Além disso, os que procuram uma experiência interactiva podem experimentar os simuladores Fanatec e AOC by ACON e marcar tempos no EA Sports WRC, o jogo oficial do WRC. Ao longo do fim de semana, haverá uma série de brindes onde os fãs podem ganhar produtos exclusivos do WRC e outros prémios interessantes.

Mais informações e ajuda para planear o seu dia no festival podem ser encontradas no site do Goodwood Festival of Speed.