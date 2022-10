WRC: uma curva ‘traiçoeira’… e assim continua 20 anos depois! (vídeo) | AutoSport

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) terminaram o Rali da Nova Zelândia em 19º da geral depois de regressarem no domingo, após mais um acidente. Eram terceiros na PE4, depois de terem liderado o rali na PE2 e 3, mas na quarta especial saíram de estrada para um barranco, sem grandes danos na viatura, mas fora de prova. Foi o que bastou e foi também o quarto erro de Breen nos últimos cinco ralis. A curiosidade, é que o fizeram no exato mesmo sítio que ‘tramou’ Colin McRae em 2002. Veja o que o AutoSport escreveu na altura: “Colin McRae hipotecou as sua chances de disputar o título Mundial de pilotos ao ouvir mal uma nota de andamento, o que o levou a um despiste e ao consequente abandono. Após Colin McRae ter saído de estrada na quarta especial – o carro ficou parado no fosso -, Beppo Harrach não teve melhor sorte e, no mesmo sítio, despistou-se, acabando o Mitsubishi… em cima do Ford Focus WRC de McRae!