WRC: Toyota questiona Rally1 ‘-’ e Rally2 ‘+’ na mesma classe

Em declarações ao Dirtfish, Latvala entende que “é difícil colocar esses dois carros na mesma classe”, pois toda a aerodinâmica do Rally1 foi desenvolvida para a asa traseiro toda a lateral do carro está a direcionar o ar para lá, pelo que ao trocar a asa por uma mais pequena, nada funciona da mesma forma pelo que não é assim tão simples. Tudo isto precisa de ser trabalhado e testado. E seria muito mais fácil para toda a gente se seguíssemos um caminho que não mudasse muito”

A Toyota testou um Rally1 modificado para as regras anunciadas pela FIA em fevereiro para 2025 (sem sistema híbrido, aerodinâmica reduzida e entradas de ar menores) e um GR Yaris Rally2 com mais potência e asas maiores. Jari-Matti Latvala afirma que as modificações no Rally1 representam decréscimo de competitividade significativo, enquanto o Rally2 teve um progresso pequeno e neste contexto o líder da Toyota Gazoo Racing WRC questiona a lógica dos carros modificados de competir em pé de igualdade e teme que essas mudanças, a concretizarem-se, desincentivem a participação dos construtores presentes atualmente no WRC.

