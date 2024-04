WRC, Thierry Neuville: “Portugal vai ser difícil para nós a abrir a estrada”

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram terceiros no Rali da Croácia, e depois de bons 17 troços, ‘borraram’ a pintura na PEC18, com um toque, ficando com o seu rali ‘estragado’. Não mereciam este azar porque o que fizeram nos dois primeiros dias estava a ser suficiente para vencer, mas depois de terem perdido metade do avanço no primeiro troço de domingo, ficaram pressionados e tendo que andar depressa para não voltar a ceder tempo, acabaram por bater: “Apesar de não termos terminado como queríamos, fomos bem recompensados pela nossa excelente prestação na sexta-feira e no sábado. Esses pontos são importantes e, apesar de não termos marcado muitos no fomingo, continuámos a ser os terceiros melhores, em igualdade com o Elfyn, e só perdemos um ponto para o Ott. A PEC18 foi muito complicada e tentei o meu melhor para evitar um impacto logo a seguir à travagem, mas não pude fazer nada. Estou contente por ainda estar na liderança e manter a vantagem, mas Portugal vai ser difícil para nós a abrir a estrada.”