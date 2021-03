WRC, Thierry Neuville: “as palavras após Monte-Carlo foram um pouco exageradas”

Andrea Adamo foi muito cáustico com a sua equipa após o Rali de Monte Carlo, e agora Thierry Neuville diz que as críticas no que a si dizem respeito foram exageradas: “Este rali (Monte Carlo) terminou da mesma forma que correu todo o fim-de-semana. Foi totalmente errado. Não sei se foi a nossa abordagem, ou o que quer que seja, mas voltámos a deixar expostos os nossos limites. Nem sequer podíamos reagir muito porque estávamos apenas a lamber as nossas feridas e a tentar chegar mais à frente. Pessoalmente tenho de repensar profundamente em muitas coisas, porque o que vi este fim-de-semana está longe de ser algo que me faça orgulhoso, e feliz. Algo na abordagem tem de ser mudado” disse Andrea Adamo, após a prova monegasca.

Agora, Thierry Neuville pronunciou-se sobre isso, depois de ter sido questionado se isso teve um efeito de ‘abanar’ a equipa, e terá motivado toda a gente a pressionar com um pouco mais de força: “Começo a conhecer cada vez mais o meu chefe. Obviamente, já lá vão uns anos que estamos a trabalhar juntos. Preciso de ter cuidado, mas penso que a as palavras após Monte-Carlo foram um pouco exageradas face ao nosso resultado final. Tínhamos um novo co-piloto e não podíamos esperar o impossível. O Ott teve obviamente um fim-de-semana mau, mas mesmo assim, houve alguma atuação e poderíamos ter estado no pódio com dois carros, talvez. Mostrámos grande velocidade em alguns troços mas, infelizmente, não obtivemos o resultado final que queríamos no primeiro rali da temporada. Agora reagimos, com toda a certeza. Graças ao Andrea, ele pôs algumas pessoas no lugar certo, de volta à boa linha. Como disse antes, deram-nos a oportunidade de estar muito tempo no carro e, finalmente, valeu a pena. Temos de dizer obrigado a todos os membros da equipa. Mas agora só estamos na segunda ronda e a terceira ronda aproxima-se, pelo que precisamos de ser ainda melhores do que aqui, neste fim-de-semana”.