WRC: também já soaram (fortemente) os alarmes na FIA | AutoSport

A FIA vai agir nos ralis! Foi preciso a imprensa, curiosamente no, e a partir do Rali de Portugal ter falado imenso do assunto, pois é claro há muito que os ralis estão a perder rapidamente peso no seio da comunidade motorizada e dos adeptos em geral, não tanto por causa da tecnologia dos carros, isso interessa apenas e só às marcas que lá investem, mas muito mais para, muito fraca, promoção da disciplina, à luz do que fazem outras competições motorizadas, e especialmente, outros desportos.

Agora, na sessão de estratégia do Conselho Mundial do Desporto Automóvel na Semana da Assembleia Geral Anual em Baku, foi acordada a formação de um grupo de trabalho para avaliar e recomendar a futura direção dos ralis.

O Grupo de Trabalho será liderado pelo Vice-Presidente da FIA para o Desporto, Robert Reid, e pelo membro do Conselho Mundial do Desporto Automóvel, David Richards.

Serão analisados os aspetos técnicos, desportivos e promocionais do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. O grupo debruçar-se-á igualmente sobre a via a seguir para o desenvolvimento dos ralis a partir das bases.

Um primeiro documento de trabalho será apresentado para apreciação do WMSC e da Comissão do WRC no prazo de duas semanas.

Só é pena que a FIA tenha apenas ‘acordado’ agora, cria mais um Grupo de trabalho, que vai depois ao Conselho Mundial e à Comissão do WRC, enfim, a burocracia do costume, esperemos é que, desta feita, não seja com os resultados do costume.