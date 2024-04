WRC: Sébastien Ogier vence Rali da Croácia

Sébastien Ogier venceu o Rali da Croácia, naquela que é a sua 59ª vitória no Mundial de Ralis, e o 100º pódio. Há 14 anos a vencer no WRC, depois do ter feito pela primeira vez no Rali de Portugal de 2010.

O piloto francês foi segundo em Monte Carlo, nesta prova não estava a mostrar andamento para vencer, mas desta vez a sorte esteve do seu lado, aproveitou bem a oportunidade com os erros de Thierry Neuville (toque) e Elfyn Evans (piãoo), e voltou a dar à Toyota o triunfo na Croácia.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) eram terceiros a 11.6s da frente no final do segundo dia de prova, mas no segundo troço da manhã do último dia de prova, um erro de Neuville devido a uma nota de andamento um pouco atrasada, foi suficiente para uma forte batida e a queda para o terceiro lugar da geral. Num troço rápido, mas um pouco estreito, Thierry Neuville, Elfyn Evans e Adrien Fourmaux, que tinham estado irrepreensíveis nos primeiros dois dias, cometeram um erro com consequências distintas.

Os únicos que mantiveram a posição foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) que permaneceram em segundo mas Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) caíram de primeiro para terceiro enquanto Ogier fez percurso inverso, assumindo uma liderança que não perderia até final.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) tiveram muitas dificuldades nas condições lamacentas do 1º dia, e com o sexto lugar na estrada, foram dos mais afetados pela sujidade arrastada para a estrada. Sofreram um furo lento na PEC1 e de terem sido apanhados por um aguaceiro localizado na PEC5, mas o bom desempenho do piloto francês na PEC8 levou-os de volta à luta.

No 2º dia não conseguiram concretizar o objetivo que tinham e lograram apenas terminar a 11,6 segundos do primeiro lugar. Tiveram sorte com o que sucedeu a Neuville e Evans na segunda especial de domingo, mas os ralis são assim mesmo.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) foram segundos, só não ficaram no pódio no Safari, mas deram tudo o que tinham, só não estava a ser suficiente para Neuville, mas a luta acabou quando fizeram um pião numa zona escorregadia, depois de baterem com a traseira do lado esquerdo.

No primeiro dia, terminaram empatado com Neuville, com Sébastien Ogier a completar o pódio apenas 6,6 segundos atrás. No sábado, dia complicado devido às escolhas de pneus, andaram bem mas não conseguiram melhor do que terminar a 4.9s de Neuville. No primeiro troço de domingo diminuiram a margem para 2.6s, mas depois veio o pião ficaram a 9.1s de Ogier, e com isso limitaram-se a levar o carro até ao fim.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram terceiros e viram o seu rali ‘estragado’ com o toque no último dia. Não mereciam este azar porque o que fizeram nos dois primeiros dias estava a ser suficiente para vencer, mas depois de terem perdido metade do avanço no primeiro troço de domingo, ficaram pressionados e tendo que andar depressa para não voltar a ceder tempo,acabaram por bater.

Terminaram o primeiro dia empatados no 1º lugar, venceram quatro dos cinco primeiros troços, construindo uma vantagem de 10,1 segundos, mas um furo na PEC6 custou-lhe o avanço que conseguiu em performance: cerca de 10 segundos. No segundo, num dia muito equilibrado na frente, mantiveram uma vantagem de 4,9 segundos sobre o seu rival mais próximo da Toyota, Elfyn Evans, marcando provisoriamente 18 pontos para aumentar a sua vantagem no campeonato contra o galês, que somou menos três pontos. Pelos menos, em termos de pontos, não teve uma má operação, mas podia ter vencido o rali.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) tiveram mais um rali muito amorfo, sem chama. O piloto continua a não se conseguir entender a 100% com o carro e quando as coisas não estão bem, baixa muito os braços, queixa-se de tudo e mais alguma coisa. Foi quarto no Monte Carlo, venceu na Suécia, mas foi oitavo no Safari, e agora novamente quarto na Croácia, tardando a andar o que se sabe ser capaz. Tendo em conta que Neuville está na frente do campeonato, a margem começa a ser significativa. No primeiro dia, terminou a 41,1 segundos da liderança, em quarto lugar na geral.

Depois de ter notado que o seu Hyundai estava “nervoso” de manhã, o estónio teve uma tarde mais consistente e superou o Ford Puma M-Sport de Adrien Fourmaux por 11,6 segundos.

No segundo dia, terminou em quarto, mais de um minuto mais atrás de Ogier. Definitivamente, não se entende bem com o carro no asfalto, tal como ficou claramente provado com os resultados do monte Carlo e da Croácia.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) terminaram em quinto. Depois do segundo lugar no Safari, o asfalto não é tanto a sua ‘praia’, foram sétimos em Monte Carlo, pelo que este quinto posto é um bom resultado. Não têm andamento para fazer muito melhor face aos quatro pilotos que terminaram à sua frente: “terminámos o rali e marcámos alguns pontos para a equipa”, disse.

No primeiro dia, eram sextos, no segundo, um erro num troço em que falharam um cruzamento, nada mais. De resto, fizeram o esperado, e a surpresa veio do facto de terem ‘vencido’ o Super Domingo.

Sexto lugar para Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), num rali que todos esperavam muito melhor da sua parte. A sua experiência é grande, mas claramente faltou ritmo ao piloto e já se percebeu que ao agarrar no carro de vez em quando para competir, será sempre muito complicado obter grandes resultados: “Hoje melhorámos, o que não foi muito mau. Mas nunca tive vontade de atacar”, disse. Durante a prova, foi sentindo cada vez mais confortável a bordo do seu Hyundai, mas sempre a um nível de andamento muito baixo.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) foram sétimos com o piloto a adquirir mais experiência valiosa no seu Puma.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) bateram no último dia de prova, mas continuaram. Eram quintos ao cabo de dois dias de prova, mas o acidente tramou-os. Ainda assim, somaram bons pontos, os 8 de sábado e 5 do triunfo na PowerStage. Tendo em conta que foi quinto em Monte Carlo, e só somou 11 pontos, aqui termina muito atrasado na geral, mas soma 13…

No WRC2, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) venceram confortavelmente na frente de Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) com Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) dois minutos mais atrás.

Mais info quando possível…

Tempos Online – CLIQUE AQUI