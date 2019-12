WRC: Sébastien Loeb satisfeito com a primeira temporada na Hyundai

Sébastien Loeb mudou-se para a Hyundai em 2019, fazendo ralis pontuais no WRC. No balanço da temporada ao rallye-sport.fr , Loeb disse que foi a escolha certa.

“Foi um novo desafio juntar-me a uma equipa diferente da Citroen no WRC. Pode parecer fácil de fora, mas por dentro, quando só conheces um fabricante na tua carreira, levas tempo na adaptação.”

“Na Hyundai descobrimos uma atmosfera diferente e uma abordagem diferente do passado. Foi muito mais rápido e fácil do que eu estava à espera. Esse é o grande ponto positivo da temporada. Estou muito orgulhoso por fazer parte da Hyundai Motorsport, foi a escolha certa.”

“Um outro ponto positivo é o Chile. Foi o meu primeiro pódio com o Hyundai. Também o título de construtores é um ponto positivo. Fui contratado com esse objetivo. Há anos que eles o perseguem e estou contente por o ter alcançado na minha primeira época.”

“Estou bem ao volante do Hyundai i20 Coupé WRC, mas no asfalto ainda não estamos lá. Temos trabalho a fazer com a equipa. Mas não tenho dúvidas que vamos melhorar.”

“A Hyundai Motorsport também me permitiu pilotar em França, no Var e em Vosges. São sempre momentos especiais e diferente das rondas do WRC. Eu gosto destes ralis ‘sem pressão’, onde o único objetivo é dar espetáculo aos espectadores.”

“Volto a dizer, não estou pronto para uma temporada completa no WRC, mas se fico muito tempo sem pilotar sinto falta.”