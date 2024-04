WRC regressa com o Rali da Croácia: horário

Realiza-se esta semana o Rali da Croácia, quarta prova do WRC 2024, segundo do ano em asfalto depois do Rali de Monte Carlo. A prova começa na manhã de quinta-feira com o shakedown, seguido de uma Cerimónia de Partida na Biblioteca Nacional e Universitária de Zagreb.

O rali continua a ter sede na capital croata, Zagreb, embora o parque de assistência este ano se mude para um novo local no centro comercial de Westgate, a noroeste do centro da cidade.

Os troços decorrem no norte do país, perto da vizinha Eslovénia, em estradas que apresentam uma grande variedade de tipos de asfalto.

Isto significa que os níveis de aderência mudam constantemente, o que pode ser ainda mais complicado pela chuva e pela lama. Algumas secções são técnicas e tortuosas, enquanto muitas outras são rápidas e fluidas, com saltos e topos.

Depois do shakedown e arranque da prova, na quinta-feira, o rali começa na sexta-feira com o seu dia mais longo. Quatro troços levam o rali a sudoeste de Zagreb em direção à cidade costeira de Rijeka, que acolhe um reagrupamento na hora do almoço. Depois de uma zona de montagem de pneus, as mesmas quatro especiais serão disputadas em ordem inversa à tarde, no regresso a Zagreb.

O sábado segue um formato mais típico, com uma ronda de quatro troços a oeste e a sul de Zagreb, a ser disputada duas vezes em cada lado da assistência do meio do dia. Como é habitual, o dia final, domingo terá lugar a norte de Zagreb, onde duas especiais serão disputadas duas vezes, com Zagorska Sela-Kumrovec a acolher mais uma vez a Power Stage, que encerra o rali.

Horário

Quinta-feira 18 de abril.

Shakedown (Okić) 3.65 km 08:01

Início – National and University Library in Zagreb 17:30

Sexta-feira 19 de abril.

PEC1 Krašić – Sošice 1 23.63 km 07:28

PEC2 Jaškovo – Mali Modruš Potok 1 9.48 km 08:41

PEC3 Ravna Gora – Skrad 1 10.13 km 09:39

PEC4 Platak 1 16.63 km 10:47

Zona de montagem de pneus – Cernik – 15 mins [13:02 Europe/Lisbon]

PEC5 Platak 2 16.63 km 13:45

PEC6 Ravna Gora – Skrad 2 10.13 km 14:58

PEC7 Jaškovo – Mali Modruš Potok 2 9.48 km 16:16

PEC8 Krašić – Sošice 2 23.63 km 17:09

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins [18:54 Europe/Lisbon]

Sábado 20 de abril

PEC9 Smerovišće – Grdanjci 1 15.72 km 06:31

PEC10 Stojdraga – Gornja Vas 1 20.77 km 07:24

PEC11 Vinski Vrh – Duga Resa 1 8.78 km 09:05

PEC12 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 1 9.11 km 10:03

Reagrupamento – 90 mins [11:33 Europe/Lisbon]

PEC13 Smerovišće – Grdanjci 2 15.72 km 13:31

PEC14 Stojdraga – Gornja Vas 2 20.77 km 14:24

PEC15 Vinski Vrh – Duga Resa 2 8.78 km 16:05

PEC16 Pećurkovo – Mrežnički Novaki 2 17:03

Assistência Westgate Shopping City – 45 mins 18:43

Domingo 21 de abril

PEC17 Trakošćan – Vrbno 1 13.15 km 06:08

PEC18 Zagorska Sela – Kumrovec 1 14.24 km 07:35

PEC19 Trakošćan – Vrbno 2 13.15 km 09:23

Reagrupamento – Kumrovec – 60 mins 10:58

PEC20 Zagorska Sela – Kumrovec 2 Power Stage 14.24 km 12:15