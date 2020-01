WRC regressa a Felgueiras… com o Seixoso à ‘vista’

É um regresso que se saúda. O Rali de Portugal vai regressar a Felgueiras, ao mítico troço de Santa Quitéria, que se disputava integralmente no monte com o mesmo nome. Estreou-se em 1993 no Rali de Portugal e manteve-se até 1998, numa especial que reuniu uma moldura humana impressionante, já que o troço era curto e de muito fácil acesso.

22 anos depois, Felgueiras volta a fazer parte do itinerário do Rali de Portugal e o Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca realçou a sua satisfação pelo regresso do Wrc ao seu concelho: “O regresso desta competição é muito desejado pelos felgueirenses e vem cumprir uma proposta eleitoral do meu executivo. Desde o dia em que tomámos posse que procurámos trazer o rali para Felgueiras e apesar da promessa cumprida e o grande feito alcançado continuarei a trabalhar para que num futuro próximo a pista do Seixoso faça também parte desta grande prova”

O autarca sublinhou também que “é de extrema importância voltarmos a receber provas de âmbito internacional, que promovem o concelho e que causam um enorme impacto económico”.

Para perceber melhor o que é o troço, veja o onboardo no Ford Escorth Cosworth de Fernando Peres em 1993, ano de estreia do troço no Rali de Portugal

A verdade é que o troço já ‘conhece’ o ‘poder’ dos atuais Wrc, já que nos últimos anos a especial tem recebido testes do Rali de Portugal, bem como o troço do Seixoso. Ora veja estes exemplos de Santa Quitéria.

Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Nuno Fonseca, também o Seixoso pode regressar: “continuarei a trabalhar para que num futuro próximo a pista do Seixoso faça também parte desta grande prova”

Veja imagens de testes de Sébastien Loeb com a Hyundai no Seixoso: