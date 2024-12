WRC: Rally Islas Canarias 2025 definido

Apesar de ainda não ter sido divulgado oficialmente, já está definido o traçado do Rally Islas Canarias, que em 2025 se estreia no Mundial de Ralis. A prova deverá ser anunciada oficialmente na primeira quinzena de janeiro, mas o itinerário da prova que se realiza de 24 a 27 de abril de 2025, duas semanas antes do Rali de Portugal, já é conhecido. Na quinta-feira, 24 de abril, a ação terá início com o Shakedown em Santa Brígida, na zona de Pino Santo, e às 21:00 horas desse mesmo dia realiza-se a Cerimónia de Partida terá lugar na Catedral de Santa Ana, em Las Palmas de Gran Canaria. Haverá duas super especiais, uma em Las Palmas de Gran Canaria, no exterior do Gran Canaria Arena, e outra em Maspalomas, na zona turística. Nos restantes dias, sexta-feira 25, sábado 26 e domingo 27, disputar-se-ão os 18 troços cronometrados.

5ª Feira, 24

Shakedown Santa Brigida (6.4 Km)

6ª Feira, 25

TC 1-4 Valsequillo (26.3 Km)

TC 2-5 Velleseco-Artenara (17.3 Km)

TC 3-6 La Aldea – Mogan (17.8 Km)

Sábado, 26

TC 7-10 Moya – Galdar (25.6 Km)

TC 8-11 Firgas – Teror (13.6 Km)

TC 9-12 Tejeda – San Mateo (23.3 Km)

TC 13 Las Palmas de Gran Canaria (1.8 Km)

Domingo, 27

TC 14-17 Agüimes – Santa Lucia (13.8 Km)

TC 15-18 Maspalomas (13.4 Km)

TC 16 Maspalalomas – Costa Canaria (1.5 Km)