WRC Rally GB: Uma saga em busca de um lar | AutoSport

Hugh Chambers, CEO do Motorsport UK, o ACP ‘lá do sitio’ tem sido um cruzado incansável e continua a sua luta na ânsia pelo regresso do Rally GB ao WRC. Mas o ‘vilão’ da história, o financiamento, teima em colocar obstáculos no seu caminho: “Todas as nações são potenciais candidatas,” disse Chambers, com a determinação estampada no rosto. “País de Gales, Escócia, Norte de Inglaterra… não vamos desistir. Trazer o WRC de volta é uma missão que não podemos deixar de cumprir.”

A Escócia surge como a heroína da história, com o seu projeto a despontar como a opção mais viável. Mas a Irlanda, com Waterford, Limerick e Kerry a servirem de palco rotativo, também ambiciona receber a competição.

15 milhões de euros é o preço da glória para a Irlanda, um valor que depende da ‘benção’ do governo irlandês. Simon Larkin, do WRC Promoter pondera: “Se a Irlanda conquistar o WRC, qual será o destino do Reino Unido? Que tipo de eventos queremos ter na Europa? A competição por vagas é feroz, tanto dentro como fora do continente europeu.”

Enquanto isso, outros países, como os Estados Unidos, Paraguai e Arábia Saudita, também anseiam por um lugar na ribalta do WRC. A batalha pelo calendário do campeonato promete ser épica.

Conseguirá o Rally GB encontrar o seu lar? A resposta está nas mãos do destino e dos bolsos dos governos. A saga continua…