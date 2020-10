WRC: Rali Ypres cancelado devido ao aumento de casos da COVID-19 na Bélgica

A penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), o Rali de Ypres, foi cancelada devido ao aumento de casos da COVID-19 na Bélgica.

A Bélgica preparava-se para receber pela primeira vez o WRC, mas as indicações do governo da região onde o rali seria disputado levaram a que o Club Superstage (organizador do evento) não pudesse levar a prova para a estrada.

A Presidente da Câmara da cidade de Ypres, Emmily Talpe. afirmou que «sempre apoiamos o rali, mas desta vez ele não se pode realizar. Tomámos esta decisão em consulta com o Governador de Flandres Ocidental, Carl Decaluwé, e os Presidentes de Câmara de outros municípios»

Da organização, Jan Huyghe afirmou que «neste momento a saúde da população, dos nossos empregados e voluntários, dos participantes e de todos os nossos adeptos está em primeiro lugar. Em conjunto com as autoridade locais estamos a monitorizar a crise sanitária e os números continuam a aumentar drasticamente».

O Campeonato do Mundo de Ralis ainda tem por disputar uma prova, o Rali de Monza, em Itália, de 4 a 6 de dezembro.