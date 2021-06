WRC: Rali Safari regressa na próxima semana | AutoSport

O WRC regressa a África pela primeira vez desde 2002. O novo Safari, embora mais adaptado à era moderna, mantém o carácter com desafiantes estradas de terra, paisagens deslumbrantes aos melhor estilo dos postais e como não podia deixar de ser, vida selvagem exótica. Os concorrentes podem esperar estradas com muita pedra e um clima imprevisível, que poderá transformar trilhos secos e poeirentos em banhos de lama gelatinosos.

Está agendado para o próximo fim de semana um dos mais esperados regressos ao calendário do Mundial de Ralis, o Safari. A prova esteve prevista para 2020, mas como tantas outas, ficou pelo caminho devido à pandemia de covid-19, mas desta feita está tudo preprado para ir em frente.

Dezanove anos depois, o Rali Safari está de regresso ao WRC, e sendo verdade que não vamosp oder ter um Safari ‘à antiga’, as equipas podem contar com uma prova muito dura. Muitos dos troços serão encarados como ‘normais’ para os homens do WRC, mas entre os 18 previstos vai haver alguns muito duros, em que não há sinais de qualquer ‘arranjo’ das estradas.

Vai ser um desafio para esta nova geração de carros, pois com ‘tanta’ aerodinâmica, o que não vai faltar é limpeza de arbustos baixos nas zonas de savana ou semi-áridas. Se tapam as entradas de ar, vai haver prolbemas com os motores…

Haja o que houve, muito calor ou chuva, está garantido um Rali Safari interessante, quer seja pelas belas paisagens, ou se chover, muita lama e ainda (muito) mais dificuldade.

Qual quer rali do WRC que se disputasse em 2002, será muito diferente agora, mas o Safari não o vai ser. Exceção feita aos carros, a beleza do Safari será quase a mesma, apesar do ‘condensado’ de 320,19 km em 18 troços. O maior deles, Kedong, com 32.68 Km. As especiais são globalmente extremamente rápidas, mas também há troços muito duros, como há muito não se vê no Mundial de Ralis. Outra coisa é garantida. Não vai faltar vida animla a ladear os troços. Com o barulho dos World Rally Car é provável que fujam mais depressa, mas com os carros de reconhecimento do dia a dia, só mesmo em cima da hora se mexem…

Em termos desportivos, Sébastien Ogier chega ao Quénia 11 pontos na frente de Elfyn Evans, com o melhor dos pilotos da Hyundai, Thierry Neuville em terceiro a 29 pontos do francês. Numa prova ocmplicada para as mecânicas, e tendo em conta os contratempos mecânicos da Hyundai em Portugal e Sardenha, é bom que os homens da Alzenau reforçem significativamente as suspensões dos seus carros, senão arriscam-se a mais problemas, numa altura em que têm rapidamente de começar a recuperar terreno.

Os troços são tão rápidos e duros que abrir a estrada não será tão complicado como em Portugal e na Sardenha, sendo que se chover e houver lama, quanto mais trás, pior. Vai ser uma descoberta para todos, nem sequer Malcolm Wilson, muito menos Jari-Matti Latvala correram no Safari.

Horário/Itinerário

Quarta-Feira, 23 de junho

Shakedown (Loldia) 5.40 km 11:01

Quinta-Feira, 24 de junho

PE1 Super Special Kasarani 4.84 km 12:08

Sexta-Feira, 25 de junho

PE2 Chui Lodge 1 13.34 km 06:09

PE3 Kedong 1 32.68 km 07:05

PE4 Oserian 1 18.87 km 08:18

Flexi Service B – KWS Naivasha – 30 Min

PE5 Chui Lodge 2 13.34 km 11:46

PE6 Kedong 2 32.68 km 12:42

PE7 Oserian 2 18.87 km 13:55

Flexi Service C – KWS Naivasha – 45 Min

Sábado, 26 de junho

PE8 Elmenteita 1 14.67 km 06:08

PE9 Soysambu 1 20.33 km 07:08

PE10 Sleeping Warrior 1 31.04 km 08:22

Flexi Service E – KWS Naivasha – 30 Min

PE11 Elmenteita 2 14.67 km 12:05

PE12 Soysambu 2 20.33 km 13:08

PE13 Sleeping Warrior 2 31.04 km 14:22

Flexi Service F – KWS Naivasha – 45 Min

Domingo, 27 de junho

PE14 Loldia 1 11.33 km 05:26

PE15 Hell’s Gate 1 10.56 km 06:38

PE16 Malewa 9.71 km 08:45

PE17 Loldia 2 11.33 km 09:25

PE18 Hell’s Gate 2 [Power Stage] 10.56 km 11:18