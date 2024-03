WRC, Rali Safari/PEC7: três Toyota na frente, dia dramático para a Hyundai

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram todas as especiais do dia e terminam-no com 56.9s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), que nesta última especial do dia suplantaram os seus colegas de equipa,

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), com o japonês agora a 3.9s de Evans. Um dia quase perfeito para a Toyota que começou esta etapa com os seus carros posicionados na 3ª, 4ª e 6ª posição e termina-o nos três primeiros lugares.

No polo oposto a Hyundai que começou com dois carros na frente e terminou o dia com apenas um carro, e no quarto posto da geral. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) são quartos a 1m07.3s.

Pelo caminho ficaram Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), na PEC5, com um problema na transmissão e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que bateram numa pedra e danificar a suspensão ou direção do seu i20 N Rally1.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) terminam o dia em quinto a 39.3s de Neuville, com Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) logo a seguir a quase dois minutos do seu colega de equipa, depois de uma manhã muito complicada onde nem sequer faltou um susto pois quase atropelou zebras.

