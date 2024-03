WRC, Rali Safari/PEC4: três vitórias e liderança de 15.5s para Kalle Rovanperä

Três troços esta manhã, três triunfos para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e uma liderança de 15.5s face a Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), com o piloto da Toyota a atacar ainda mais no troço mais longo da manhã, Kedong 1 com 31.50 Km, e a abrir uma margem que para já não é muito significativa, ainda que seja um sinal forte do Campeão em título, que depois de dois triunfos da Hyundai, pretende contribuir para que a Toyota volte às vitórias. Para já está a fazer tudo bem, se bem que nesta prova é muito cedo para atirar foguetes…

Depois de vencer os dois primeiros troços, Kalle Rovanperä deixou Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) a 11.1s nesta especial, sendo o estónio da Hyundai o concorrente que mais perto ficou. Portanto, os ganhos foram significativos a todo o plantel, e a diferença subiu para 15.5s face ao segundo classificado, Esapekka Lappi.

Depois do furo que sofreu na especial anterior e com o seu Hyundai um pouco danificado na traseira direita, Thierry Neuville e o seu navegador tiveram que usar máscaras para se protegerem do pó. Perderam só neste troço 26.3s para Rovanpera.

Lappi cedeu 12.5, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) 19.7s, e com tudo isto o trio da frente, Rovanpera, Lappi e Tanak estão agora separados por 16.8s sendo que os quartos classificados, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) já estão a 41.3s, com Evans a passar Neuville e a ascender ao quinto posto, mas a ficar a 43.1s do seu colega de equipa e atrás de Takamoto Katsuta.

Seguem-se os dois homens da Ford, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) já respetivamente a 1m14.6s e 2m23.8s, com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) a destacar-se imenso no WRC2, depois de novo furo de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) que já estão a 3m48.8s da frente, enquanto os anteriores segundos classificados, Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) perderam quase dois minutos com problemas mecânicos no seu carro.

Assim sendo, os segundos classificados são agora Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Hyundai I20 N Rally2) a 2m20.1s de Greensmith.

Tempos Online – CLIQUE AQUI