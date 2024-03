WRC, Rali Safari/PEC3: Rovanpera vence de novo, Neuville fura…

Começam os primeiros problemas, com a ‘fava’ a tocar a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que furaram a cederam 19.9s, caindo para o quinto lugar a 21.7s da frente. Na repetição da WRC TV vê-se Neuville a bater numa berma do lado de fora de uma curva, fazendo com que a roda traseira direita saia da jante. Os líderes permaneceram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que venceram novamente, desta feita com 1.4s de avanço para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 4.3s.

Seguiram-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) a 4.8s com

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) muito cauteloso e a ‘braços’ com a afinação do carro, perdendo com isso mais 10.7s. Seguiram-se Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que ficaram na frente de Neuville, com Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) a serem também muito cuidadosos.

Rovanpera tem agora 3.0s de avanço para Lappi com Tanak a 5.7s, caindo para terceiro atrás do seu colega de equipa. Takamoto Katsuta passou para a frente de Thierry Neuville com o japonês já a 14.8s da frente e o belga a 21.7s.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) furaram e perderam tempo, quase dois minutos e meio. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) já têm 41.0s de avanço para Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2).

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO @world